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林園槍擊少年承認「槍是他開的」 耍警不說槍在哪裡
高雄林園昨晨傳槍響，黃姓男子住家遭人連開6槍；黃及家人沒在家，警告意味濃厚。高雄市警方「以車追人」，在案發12小時逮捕16歲槍手林姓少年，及接應的19歲張姓男子，作案槍枝則未尋獲。警懷疑林「奉命開槍」，在刑大拘留一夜後，今早將2人帶至林園分局偵訊，林已向警方承認「槍是他開的」。
昨天凌晨，林姓少年3進3出，蒙面偽裝持槍朝林園信義路一處透天民宅開出6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔、2樓窗戶玻璃則有2個蜘蛛網狀彈孔，屋主是在國營事業上班的40餘歲黃姓男子，所幸當時黃一家人都不在，未造成人員傷亡。
警方獲報立刻組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，昨天上午查獲作案馬自達車輛，下午逮捕槍手林姓少年及接應的張姓男子，並將3名在場男子一併帶回調查。目前查少年沒有前科，應是首次持槍作案。
警方調查黃姓男子和一名李姓男子有30萬元借貸糾紛，前一晚雙方在小吃部口角，隔天黃的住處隨即遭開槍。目前懷疑林姓少年是「奉命開槍」，但少年口風緊，至今未供出任何教唆主謀或其他共犯，警方表示將通知李男到案釐清案情。
至於槍枝下落，林姓少年上午偵訊坦承自己持槍犯案，假意提供槍枝消息，實為拖延時間糊弄警方。警方目前積極偵辦，突破少年口風，尋找槍枝下落。
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