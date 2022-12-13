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成功嶺新兵入伍不到1月猝死 遺體今解剖發交還家屬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

23歲談姓新兵剛入伍赴台中成功嶺受訓不到1個月，7日一早突然在寢室猝死，台中地檢署當日相驗後，考量談年紀輕、外觀難以判定死因，檢察官為求謹慎今天偕法醫解剖，採集遺體血液、尿液及臟器切片送交法醫研究所進一步化驗釐清，軍方、家屬今均有到場但未受訪。

談男11月10日到成功嶺新訓中心受訓，原本預計12月15日下部隊，受訓期間沒有異狀，也未聽聞有身體不適，因同袍7日上午5時50分起床發現談叫不醒，就近才驚覺他已無呼吸、心跳，立即送往附近的烏日林新醫院急救，但仍宣告不治。

檢方7日已就談男相驗完畢，由於談外觀上並無可疑傷勢，也難以判定出致命傷或因疾病死亡，加上談年僅23歲相當年輕，當日外勤檢察官為求謹慎，排定由法醫進一步解剖。

檢察官、法醫今天至殯儀館解剖，初步採集相關血液、尿液、胃溶液等，並就心、肺、肝等臟器切片，同步送交法醫研究所化驗確認有無疾病或其他因素，今解剖後已將遺體發交家屬，詳細死因仍待鑑定結果出爐釐清。

談當時服役單位，位於成功嶺的陸軍101旅精忠營區人員今有隨家屬赴殯儀館，軍方原表示由其政戰主任統一發言，但最後並未受訪直接離去。

檢方今和法醫解剖談姓新兵後已經遺體發交還家屬。記者曾健祐／攝影
檢方今和法醫解剖談姓新兵後已經遺體發交還家屬。記者曾健祐／攝影

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