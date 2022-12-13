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影／拂曉出擊！ 南警五分局破獲暴力討債集團
28歲林姓男子涉嫌率眾從事不法暴力討債，台南市警五分局今天佛曉出擊，查獲暴力討債集團，現場查扣被害人本票、借據、手銬、刀械及棍棒等贓證物，警詢後依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方12月接獲報案，洪姓被害人因債務問題，遭林、楊(30歲)、吳○誠(25歲)及未成年少年等4人以外出「喝茶商討」為由，強行擄走，在車上搶走洪手機控制行動，並加以恐嚇威脅強簽80萬元本票，隨即帶至外縣市親友處借錢償還未果，後將洪帶回南市民宅廁所內囚禁，再帶至汽車旅館以手銬控制其行動，囚禁2天後釋放。
集團囂張氣焰，台南市警五分局為強力壓制，確保被害人及其親友後續人身安全，成立專案小組全力偵辦，蒐集相關犯罪事證後，報請檢察官指揮偵辦，向地檢署及法院聲請搜索票及拘票獲核發，出動23名警力及4名保大霹靂小組，兵分多路拂曉出擊，
員警先在南區以林嫌住處，林嫌尚在睡夢中，來不及反應遭警方壓制逮捕，當場查獲被害人簽立本票及相關證據，專案小組陸續在安平區查獲楊嫌、在北區查獲吳嫌等人到案說明。據了解，林否認暴力討債，只是催討債務。
分局長洪頂力表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，將以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，依情蒐資料，日夜不定時實施威力掃蕩，有效維持治安。
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