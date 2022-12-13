恐怖情人喝醉闖國小教室 「架拐子」持刀猛刺前女友

高雄63歲張姓男子不滿大陸籍李姓女友分手後還告他妨害名譽，今年10月20日晚間趁李女到國小校園上課時，張藉著酒意拿美工刀挾持李女，持美工刀高喊「要讓你死」刺向李女頸部，和李女一起上課的堂妹見狀上前拉開張男，也被對方畫傷，張事後逃逸，被警方查緝到案，高雄地檢署偵結，依殺人未遂罪將他起訴。

檢警調查，張男和李女曾為男女朋友，兩人分手後李女對張提告，張曾要求李女撤告，卻被李女拒絕，今年10月20日晚間張喝醉酒後，發現李女在高雄市某國小地下室上新住民的家政課，於是藉著酒意衝到教室理論。

張男一進到教室，先「架拐子」挾持李女，再拿出預藏的美工刀，猛刺李女頸部，邊刺還邊喊「要讓你死」，與李女一起上課的堂妹及其他同學見狀，上前攔阻張男，但幾名女孩子卻不敵張男蠻力，不僅李女堂妹被畫傷，上前攔阻的同學也被美工刀割傷。

沒料張男見李女倒地，仍繼續拿美工刀猛刺大腿，造成頸部、大腿多次刀傷。警方接獲報案後趕到現場，張男已經逃逸，經調閱監視器畫面，當晚11時許在張男住處將他拘提到案，張全身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.73毫克，被警方依殺人未遂罪移送法辦。

檢方偵辦時，張男否認要刺殺前女友，他供稱是李女不願意撤告，他才會帶著美工刀到她上課教室，想要在李女眼前「自殘」，沒想到在拉扯時卻不小心畫傷李女。

但檢方根據在場同學、老師說法，張男當時進到教室時，確實拿著美工刀挾持李女，明顯要致人於死，另根據李女及同學的驗傷報告，確認張確實持美工刀傷人，綜合相關事證，今依殺人未遂罪將張男起訴。

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