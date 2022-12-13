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販毒集團24小時輪班 小蜜蜂隨傳隨到足跡遍布大桃園

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

游姓男子等6人經營販毒集團，以公司化模式經營並販售劣質毒品混製的咖啡包、果汁包，還有24小時「小蜜蜂」專人配送服務，獨立進出避免查緝，範圍遍及整個桃園市。警方5月破獲後向上溯源，本月7日再逮上游藥頭黃姓男子等2人，全案依毒品罪嫌送辦。

八德警分局日前接獲情資，一名游姓男子（28歲）為首的販毒集團，以公司化模式在桃園地區經營販賣毒品咖啡包，成品摻雜劣質毒品與咖啡、果汁粉混和封袋販售，經專案小組長期蒐證後，今年5間報請桃園地檢署指揮，兵分多路在桃園地區拘提游男等6人到案。

警方也在游男集團據點現場查扣毒品咖啡包999包（重4399.44公克）、K他命63包（重70.37公克）、一粒眠、MDMA2盒、電子磅秤2台、手機13支及現金7萬8100元等證物。

專案小組鍥而不捨，向上溯源追查出上游第二層藥頭、具幫派背景的黃姓男子（25歲），正是他在幕後操控游男集團販毒；警方耐心守候，本月7日至桃園區莊敬路附近拘提黃男及下屬王男（28歲）等2人到案。

警方調查，涉案販毒集團採24小時輪班制，透過網路販售毒品，排班、持公機，再以小蜜蜂方式以汽、機車專人配送，服務範圍遍布大桃園地區，隨傳隨到類似軍中外圍販賣物資，並採個別進出，途中更多次易手設置斷點，企圖躲避查緝。

警方詢後，依販賣、製造及運輸第三級毒品罪將相關涉案人均移送桃檢偵辦，並持續向上溯源；本案由八德分局與刑事警察局、台北松山及大安分局等單位共同偵破。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方破獲游姓男子為首的販毒集團，在現場查扣K他命等毒品。記者楊湛華／翻攝
警方破獲游姓男子為首的販毒集團，在現場查扣K他命等毒品。記者楊湛華／翻攝
八德警方歷經長達半年追查，本月7日在桃園區逮游男集團游黃姓男子，將他依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
八德警方歷經長達半年追查，本月7日在桃園區逮游男集團游黃姓男子，將他依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團以小蜜蜂專人送貨，與客戶相約路口超商前交易，十分大膽。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團以小蜜蜂專人送貨，與客戶相約路口超商前交易，十分大膽。記者楊湛華／翻攝
警方破獲游姓男子為首的販毒集團，在現場查扣K他命等毒品。記者楊湛華／翻攝
警方破獲游姓男子為首的販毒集團，在現場查扣K他命等毒品。記者楊湛華／翻攝
八德警方破獲游姓男子為首的販毒集團，以果汁包混充劣質毒品。記者楊湛華／翻攝
八德警方破獲游姓男子為首的販毒集團，以果汁包混充劣質毒品。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團以小蜜蜂專人送貨。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團以小蜜蜂專人送貨。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團據點。記者楊湛華／翻攝
游姓男子為首的販毒集團據點。記者楊湛華／翻攝

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