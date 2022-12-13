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影／網拍泰國減肥藥含「西布曲明」 中打抓2人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

網拍賣場常見的泰國減肥藥「Max Slim」等藥品，被發現含有「西布曲明」成分，該成分是四級管制藥品，刑事局中打獲報後，在今年7月、11月間帶回菲律賓籍瓦姓女子、台籍邱姓男子送辦，查扣近2000顆膠囊。

刑事局中打四隊在今年間獲報，在網拍蝦皮等賣場常見的泰國減肥藥「Detoxi Slim」、「Max Slim」、「Lishou coffee Slimming Capsules」都含有「西布曲明」成分，而該成分在去年9月間，已被行政院公告為4級管制毒品。

刑事局中打報請台中地檢署檢察官黃勝裕指揮後，在今年7月、11月間，在台中市南區、大甲區，分別查獲菲律賓籍瓦姓女子（32歲）、台灣籍邱姓男子（51歲）到案，查扣62瓶減肥藥，總計有1860顆膠囊，市價約1萬元。

經查，二人都是透過網路社群，委由泰國友人訂購後，進口台灣，關務署台中關攔查後，與刑事局中打組成專案小組偵辦，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方訊後請回。

刑事局中部打擊犯罪中心指出，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，除抑制食慾，同時易引致高血壓、加快脈搏跳動，過去是知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，有多國禁售。

刑事局提醒，運輸、販賣第四級毒品者，依毒品危害防制條例第4條規定，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，呼籲市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒品成分，購買減肥產品的民眾務必要謹慎小心，切勿因貪求快速瘦身，輕信來路不明藥品，造成身體永久性傷害。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供
刑事局中打獲報有人在網拍販售含毒品成分的減肥藥，陸續帶回涉案菲籍瓦姓女子、台籍邱姓男子等2人，查扣近2000顆膠囊。圖／讀者提供

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