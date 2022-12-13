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男子無照駕駛肇事逃逸 警方6分鐘逮人還槓上開花
劉姓男子今天凌晨無照駕駛，開轎車失控，撞上路邊停放的機車，卻涉嫌肇事逃逸。警方在6分鐘發現劉與朋友潘姓男子碰頭，在2人身上或車上查獲毒品，開罰單後將他們移送法辦。
今天凌晨1時5分，劉姓男子（23歲）開白色轎車，經過高雄市苓雅區中山二路與興中一路口，撞倒停在彩券行外的機車及盆栽後，未造成他人受傷，立即肇事逃逸，路人見狀立刻報警。
高雄市警苓雅分局員警接獲通報，馬上根據車號，6分鐘後，發現肇事轎車往前鎮區方向逃離，動員在前鎮區一心二路、文橫三路口，亮槍攔截劉姓男子所駕駛的轎車。劉下車就擒，竟辯稱他不知道撞車。
警方追問劉是否帶違禁品，劉主動交出口袋中的2包安非他命。劉就擒前，正與朋友潘姓男子（33歲）碰頭，警方也在潘的車上，查獲安非他命及吸食器，立即逮捕他們。
警方查出，劉、潘2人都沒駕照，均承認持有毒品，除了對2人都開無照駕駛罰單，並依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。
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