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高雄連2月槍擊 議員轟「買槍跟便利商店一樣方便！」
高雄接連發生槍擊案，高市議長曾麗燕昨期盼市府展現積極作為，高市議員李雅靜今天也表示，台灣哪來這麼多黑槍，難道在台灣買槍跟便利商店一樣方便，嫌犯年僅16歲就開槍，除了肅槍之外更應槍枝溯源強力掃蕩，呼籲中央修法提高刑度。
高雄大寮上月初發生開槍事件，昨日清晨林園又開6槍，兩案警方皆迅速逮捕嫌犯送辦。國民黨議員李雅靜指出，高雄又發生開槍事件，雖然只有6槍，比不上台南的88槍，但她很納悶，「哪來這麼多黑槍，難道在台灣買槍跟便利商店一樣方便嗎？」
李雅靜說，只要發生槍擊事件，高雄市府就提出數據來大內宣，呈現高雄治安多好，但昨天開槍嫌犯年僅16歲，小小年紀就囂張開槍示威，高雄的治安真的很好嗎？台南的88槍的確很難超越，不過市民的眼睛是雪亮的。
「再多大內宣也掩蓋不住槍擊案不斷發生」李雅靜強調，警方要針對槍枝溯源強力掃蕩，同時中央應修法將「槍砲彈藥刀械管制條例」提高刑度，還給鄉親一個良好的治安環境。
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