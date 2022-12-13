快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄連2月槍擊 議員轟「買槍跟便利商店一樣方便！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄接連發生槍擊案，高市議長曾麗燕昨期盼市府展現積極作為，高市議員李雅靜今天也表示，台灣哪來這麼多黑槍，難道在台灣買槍跟便利商店一樣方便，嫌犯年僅16歲就開槍，除了肅槍之外更應槍枝溯源強力掃蕩，呼籲中央修法提高刑度。

高雄大寮上月初發生開槍事件，昨日清晨林園又開6槍，兩案警方皆迅速逮捕嫌犯送辦。國民黨議員李雅靜指出，高雄又發生開槍事件，雖然只有6槍，比不上台南的88槍，但她很納悶，「哪來這麼多黑槍，難道在台灣買槍跟便利商店一樣方便嗎？」

李雅靜說，只要發生槍擊事件，高雄市府就提出數據來大內宣，呈現高雄治安多好，但昨天開槍嫌犯年僅16歲，小小年紀就囂張開槍示威，高雄的治安真的很好嗎？台南的88槍的確很難超越，不過市民的眼睛是雪亮的。

「再多大內宣也掩蓋不住槍擊案不斷發生」李雅靜強調，警方要針對槍枝溯源強力掃蕩，同時中央應修法將「槍砲彈藥刀械管制條例」提高刑度，還給鄉親一個良好的治安環境。

高雄接連發生槍擊案，國民黨議員李雅靜呼籲修法提供刑度。圖／李雅靜服務處提供
高雄接連發生槍擊案，國民黨議員李雅靜呼籲修法提供刑度。圖／李雅靜服務處提供

李雅靜 槍擊

延伸閱讀

遭登門討債5萬元 高雄18歲男子竟亮刀涉嫌殺傷債主

日本青森縣知事訪高雄陽明國中 感動熬過疫情共聚

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

相關新聞

高雄連2月槍擊 議員轟「買槍跟便利商店一樣方便！」

高雄接連發生槍擊案，高市議長曾麗燕昨期盼市府展現積極作為，高市議員李雅靜今天也表示，台灣哪來這麼多黑槍，難道在台灣買槍跟...

販毒集團24小時輪班 小蜜蜂隨傳隨到足跡遍布大桃園

游姓男子等6人經營販毒集團，以公司化模式經營並販售劣質毒品混製的咖啡包、果汁包，還有24小時「小蜜蜂」專人配送服務，獨立...

影／網拍泰國減肥藥含「西布曲明」 中打抓2人送辦

網拍賣場常見的泰國減肥藥「Max Slim」等藥品，被發現含有「西布曲明」成分，該成分是四級管制藥品，刑事局中打獲報後，...

男子無照駕駛肇事逃逸 警方6分鐘逮人還槓上開花

劉姓男子今天凌晨無照駕駛，開轎車失控，撞上路邊停放的機車，卻涉嫌肇事逃逸。警方在6分鐘發現劉與朋友潘姓男子碰頭，在2人身...

竹市警查獲槍砲兵工廠 驚見土製爆裂物

新竹市警一分局接獲線報，一名尤姓男子涉嫌改造槍械，警方蒐證後持搜索票前往查緝，在尤的住處起獲改造槍彈與土製炸彈及火藥，立...

影／中警網尋找線索 破彰化毒品工廠扣百萬大麻

台中市第六警分局在去年間網路巡邏，發現有歹徒欲從事種植大麻不法，報請檢察官指揮後蒐證，在彰化伸港一處民宅，查獲林姓、柯姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。