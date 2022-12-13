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竹市警查獲槍砲兵工廠 驚見土製爆裂物
新竹市警一分局接獲線報，一名尤姓男子涉嫌改造槍械，警方蒐證後持搜索票前往查緝，在尤的住處起獲改造槍彈與土製炸彈及火藥，立刻聯繫刑事局防爆人員到場處理，警詢後依槍砲罪嫌移送法辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准，全案擴大偵辦中。
警方指出，一分局執行清源專案2.0掌握情資，得知新竹市南寮地區尤姓男子涉嫌持有槍枝及毒品，嚴重危害社會治安，便成立專案小組偵辦。
專案小組人員經多日跟監、埋伏蒐證後，鎖定尤的住所及交通工具，見時機成熟，上周持搜索票前往尤藏匿的鐵皮屋內，當場將其逮捕，現場除扣得非制式手槍、子彈、消音器、槍管、空包彈、彈頭、砂輪機等改造工具一批、毒品吸食器等證物外，還驚見土製炸彈、火藥及遠端搖控起爆器等物品。
警方不敢大意，隨即通知新竹市警察局鑑識科，並聯繫刑事局偵五大隊防爆人員到場勘驗，並將相關爆裂物攜回鑑驗處置。尤經警詢後依槍砲罪嫌移送檢方偵辦，複訊後聲押獲准，警方將持續追查製造槍、彈及爆裂物意圖。
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