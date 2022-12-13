影／中警網尋找線索 破彰化毒品工廠扣百萬大麻

台中市第六警分局在去年間網路巡邏，發現有歹徒欲從事種植大麻不法，報請檢察官指揮後蒐證，在彰化伸港一處民宅，查獲林姓、柯姓男子的大麻工廠，現場查扣大麻成品、植株等贓證物，市價破百萬元，彰化地檢署偵結，依毒品罪起訴。

台中市第六警分局在去年8月間在網路巡邏，發現有歹徒疑似購買相關栽種大麻的原料與器具，經報請彰化地檢署檢察官指揮後，在去年9月間循線到彰化縣伸港鄉的民宅，查獲林姓（36歲）、柯姓男子（43歲）栽種大麻。

警方在現場查扣，大麻植株15株、已發芽大麻種子12顆、攪碎大麻3包（重342.08公克）、大麻油2瓶（重13.40公克）及大麻油電子菸彈3顆，另查扣栽種、萃取大麻油之工具等證物，估計市價破百萬元，全案二人坦承涉案，依毒品罪移送彰化地檢署後，全案近日偵結起訴。

警方調查，林、柯二人利用在彰化伸港承租的鐵皮屋，作為栽種大麻、製造大麻電子菸油場所，在室內使用照明設備栽種大麻活株，待大麻成熟開花後，將大麻花陰乾後製成大麻毒品，或是進一步萃取大麻油，合成為大麻電子菸油。

警方呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪，民眾切勿以身試法。