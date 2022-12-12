黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察
警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫派組織、刨根溯源；另，也提醒警察同仁注意自身操守及言行舉止，會落實「警紀警辦」原則，斷然汰除不適任員警。
為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，黃明昭今率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任張榮興等幹部，到雲林縣警察局召開視導座談會，除了掃黑之外，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，應予以嚴懲，絕不寬貸，以維護警察風紀。
警方表示，掃黑專責隊是新成立措施，重點工作是掃蕩黑幫，針對聚眾鬥毆或暴力事件，嚴加分析蒐證，追查幕後黑手，長期蒐報黑道幫派情資，預防犯罪事件發生；也將精進警察風紀作為，展現不掩飾、不庇縱決心，加強內部管理考核、主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則，斷然汰除不適任員警。
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