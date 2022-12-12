黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫派組織、刨根溯源；另，也提醒警察同仁注意自身操守及言行舉止，會落實「警紀警辦」原則，斷然汰除不適任員警。

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，黃明昭今率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任張榮興等幹部，到雲林縣警察局召開視導座談會，除了掃黑之外，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，應予以嚴懲，絕不寬貸，以維護警察風紀。