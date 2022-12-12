快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫派組織、刨根溯源；另，也提醒警察同仁注意自身操守及言行舉止，會落實「警紀警辦」原則，斷然汰除不適任員警。

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，黃明昭今率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任張榮興等幹部，到雲林縣警察局召開視導座談會，除了掃黑之外，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，應予以嚴懲，絕不寬貸，以維護警察風紀。

警方表示，掃黑專責隊是新成立措施，重點工作是掃蕩黑幫，針對聚眾鬥毆或暴力事件，嚴加分析蒐證，追查幕後黑手，長期蒐報黑道幫派情資，預防犯罪事件發生；也將精進警察風紀作為，展現不掩飾、不庇縱決心，加強內部管理考核、主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則，斷然汰除不適任員警。

警政署長黃明昭（前排右二）今天到雲林召開視導座談會，期勉掃蕩黑幫及精進警察風紀。圖／雲林縣警察局提供
警政署長黃明昭（前排右二）今天到雲林召開視導座談會，期勉掃蕩黑幫及精進警察風紀。圖／雲林縣警察局提供
警政署長黃明昭今天到雲林召開視導座談會，期勉掃蕩黑幫及精進警察風紀。圖／雲林縣警察局提供
警政署長黃明昭今天到雲林召開視導座談會，期勉掃蕩黑幫及精進警察風紀。圖／雲林縣警察局提供

警察 幫派 黃明昭

延伸閱讀

幫派男子拒捕與警駁火中彈被逮 黃明昭肯定大膽用槍

刑事局破製毒工廠、天道盟運毒集團 黃明昭視察慰問

黃明昭宣示掃黑 雲林警大動作查獲81件槍毒等案件

修法嚴懲聚眾鬥毆 警政署長：案件數減近3成

相關新聞

16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不...

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫...

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊...

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗...

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

高雄又爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3點多，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓...

松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。