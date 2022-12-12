16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不在家，起因為前一晚酒攤糾紛，雙方因債務問題爆發口角，引發槍案。今天上午已找到作案車輛，槍手16歲林姓少年及接應人19歲張姓男子，在下午4時許落網，但未搜獲作案槍械，嫌犯目前帶回林園分局偵訊中。

今天凌晨3時41分許，林園分局獲報林園信義路某透天民宅傳出槍響，民宅1樓鐵捲門、2樓窗戶玻璃共留6枚彈孔，黃姓屋主一家當時都不在，現場無人傷亡。

警方目前了解，黃姓屋主為國營事業員工，前一晚在小吃部巧遇欠他30萬的李姓男子，雙方因債務問題爆口角後，今天凌晨黃男住處隨即遭開6槍，教訓意味濃厚。

案發現場周圍住戶聽到槍聲以為放鞭炮，睡夢驚醒但沒察覺有異；又有住戶表示一聽就知道是槍聲，因為近年疫情關係，附近已經很久沒有舉辦放鞭炮的活動，該住戶又說，他在凌晨聽到2聲槍響，後聽見車輛駛離的聲音，不久又聽到該嫌折返，傳出2槍聲再度駛離，又二度折返，開了最後2槍才揚長而去。

警方在今天上午10時50許，於工業二路河堤找到作案車輛馬自達轎車，目前作案影像曝光，林姓少年凌晨著黑衣黑褲，配戴手套、頭套，將車停於信義路再步行進巷弄，總共在黃男住宅1樓鐵捲門開4槍、2樓窗戶玻璃開2槍，後驅車逃逸，再由張姓男子於河堤接應。