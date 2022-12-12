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高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

中央社／ 高雄12日電

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊，進一步釐清犯案動機。

高雄市警方今天凌晨3時41分獲報，林園區信義路一處民宅發生槍擊案，警方立即派員警前往了解，但行凶的槍手已離去，現場留下6個彈孔及6顆彈殼。警方調查，槍手朝民宅射擊6槍，其中4發子彈射在鐵門、2發子彈射中玻璃，無人傷亡。

警方現場勘驗，發現4發子彈射在鐵門，但未穿透，隨後也鎖定特定對象展開追緝，今天下午3時35分，在林園區溪州二路逮捕槍手，警方清查身分，發現他是年僅16歲的少年。

警方初步了解，黃姓被害人數年前曾與友人有金錢債務糾紛，黃姓被害人日前與債主酒後起爭執，至今天發生的槍擊案是否跟債務糾紛有關，待進一步調查；警方也押回少年偵訊，以釐清犯案動機。

高雄林園民宅今晨遭轟6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供
高雄林園民宅今晨遭轟6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供

槍擊 債務 高雄市

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