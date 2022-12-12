影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不在家，初步了解疑似為前一晚酒攤糾紛，雙方債務問題談不攏，引發槍案。案發後找到作案車輛，今天下午4時許已循線在林園區逮捕林姓犯嫌，正帶回分局偵訊。

今天凌晨3時41分許，林園分局獲報信義路某透天民宅傳出槍響，警方到場發現1樓鐵捲門、2樓窗戶玻璃總共留有6枚彈孔，黃姓屋主一家當時都不在，現場無人傷亡。

初步了解，黃姓屋主為國營事業員工，生活相對單純，槍擊起因疑似是黃前一晚在酒桌與人起口角，雙方疑有30萬元債務糾紛，作案槍枝初步釐清是改造手槍。

周圍有住戶聽到槍聲以為放鞭炮，睡夢驚醒但沒察覺有異；又有住戶表示一聽就知道是槍聲，因為近年疫情關係，附近已經很久沒有舉辦放鞭炮的活動，該住戶又說，他在凌晨聽到2聲槍響，後聽見車輛駛離的聲音，不久又聽到該嫌折返，傳出2槍聲再度駛離，又二度折返，開了最後2槍才揚長而去。

警方已在第一時間找到作案車輛馬自達轎車，目前作案影像曝光，該嫌今凌晨著黑衣黑褲，配戴手套、頭套，將車停於信義路，再步行進巷弄內開6槍後逃逸。

高雄市警察局長林炎田表示相當重視槍擊案，案發第一時間，林園分局已立即與刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，今天下午4時許已循線在林園區逮捕林姓犯嫌，正帶回分局偵訊。