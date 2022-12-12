抓不怕？3天兩度持槍恐嚇交保再犯 警方盯著他每天報到

宜蘭羅東分局12月1日凌晨接獲計程車司機報案，遭人持槍恐嚇，警方逮到林姓嫌犯後送到地檢署交保，未料林嫌隔2天再度開槍恐嚇友人，警方獲報除了起出非制式手槍及道具槍，同時也找到槍管及子彈，這次檢察官下令林嫌每天要向居住地的派出所報到。

羅東警分局表示，本月1日獲報位於羅東鎮中山路段，一名計程車司機因與乘客發生爭執，竟遭對方持槍恐嚇，警方當天7時許趁29歲林姓犯嫌正要外出之際，埋伏逮人，並起出非制式手槍1枝及子彈64顆，移送宜蘭地檢署交保。

未料，林嫌惡行不改，12月3日凌晨因為另外的債務問題，竟持槍到冬山鄉義成路段友人住處鳴槍，警方上午10時許在五結鄉台興路某大廈地下停車場，再次將其拘提到案並起出道具槍1枝，追查之下，12月6日又持搜索票並取出槍管1枝及子彈1發。