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影／高雄民宅遭轟6槍 黑衣槍手持長槍犯案身影曝光

聯合報／ 記者石秀華林品君／高雄即時報導

高雄市林園區信義路某民宅今晨出現槍響，電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔，黃姓屋主當時不在家，鄰居發現報案。警方初步掌握黃男和人有30萬借貸糾紛，前晚雙方曾在酒攤爭執，今晨住宅就遭開槍；槍手身影今天下午也曝光，只見槍手持長槍走進巷弄，不久傳出槍響，槍手小跑步後駕車逃逸。

林園分局警方表示，民宅槍擊案發生在今天凌晨3時41分，鄰居聽到槍響原以為是放鞭炮，黃姓男子住家內當時無人在家，鄰居發現是有人朝大門開槍，立即報案。

轄區員警火速趕往現場，警察到場時，開槍犯嫌已離去，現場發現電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔，共有6個彈孔，地上6個彈殼，幸無人傷亡。鄰居議論紛紛，有鄰居說，睡夢中聽到聲響，以為是放鞭炮，有鄰居指出，黃家白天都緊閉門窗，很少和鄰居打招呼。

高雄市警察局長林炎田相當重視槍擊案，案發後，林園分局立即與刑警大隊共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，槍手棄車逃逸，做案車輛隨後在河堤路尋獲；警方強調「槍擊案很快就能偵破」。

警方初步調查，在國營事業上班的黃姓屋主，2、3年前和友人有借貸30萬糾紛，被害人陸續有還錢，錢尚未還清。前天雙方曾在酒後起爭執，被害人住家就被開槍了。

槍手開槍身影影片今天下午也曝光，只見槍手開著馬自達黑色轎車抵達信義路巷弄，將車停在巷弄口，手持長槍走進巷弄，幾秒鐘後，聽見槍響凌晨，槍手從巷內中小跑步跳上轎車，從容駛離現場。

警方追查，開槍者並非屋主的債主，另有他人，目前已掌握特定對象正追緝中。

高雄林園民宅今晨遭轟6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供
高雄林園民宅今晨遭轟6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔。記者石秀華／攝影
高雄林園民宅今晨遭人開6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供
高雄林園民宅今晨遭人開6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，只見槍手持長槍走入被害人住宅的巷弄。圖／讀者提供
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔。記者石秀華／攝影
高雄林園民宅今晨遭人開6槍，黑衣槍手犯案後，小跑步跳上轎車逃逸。圖／讀者提供
高雄林園民宅今晨遭人開6槍，黑衣槍手犯案後，小跑步跳上轎車逃逸。圖／讀者提供
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔。記者石秀華／攝影

槍擊

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