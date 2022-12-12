通緝犯判4年不願坐牢 攜槍逃亡2年 新北警上山逮人

44歲陳姓男子是槍砲通緝犯，2年前遭判刑4年確定，但他不想坐牢，攜槍逃亡。他雖然即時透過屋外監視器鏡頭發現警察，奪門而出躲藏，但1小時後仍遭逮。警方查扣改造槍枝1把、子彈8發等罪證，詢後依法送辦，並解送歸案。

新北市刑大上個月接獲線報，發現槍砲通緝犯陳男躲藏在轄內五股山區，經半個月蒐證，聲請搜索票逮人。

他卻透過屋外監視器鏡頭發現警察，認為行跡敗露，先行逃亡，所幸警方事先勘查周遭地形，熟悉路線，不到1小時，順利逮捕陳男。

警方在他身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證，詢後依槍砲、毒品、賭博等罪嫌送辦，同時解送槍砲通緝。