快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯判4年不願坐牢 攜槍逃亡2年 新北警上山逮人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

44歲陳姓男子是槍砲通緝犯，2年前遭判刑4年確定，但他不想坐牢，攜槍逃亡。他雖然即時透過屋外監視器鏡頭發現警察，奪門而出躲藏，但1小時後仍遭逮。警方查扣改造槍枝1把、子彈8發等罪證，詢後依法送辦，並解送歸案。

新北市刑大上個月接獲線報，發現槍砲通緝犯陳男躲藏在轄內五股山區，經半個月蒐證，聲請搜索票逮人。

他卻透過屋外監視器鏡頭發現警察，認為行跡敗露，先行逃亡，所幸警方事先勘查周遭地形，熟悉路線，不到1小時，順利逮捕陳男。

警方在他身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證，詢後依槍砲、毒品、賭博等罪嫌送辦，同時解送槍砲通緝。

據了解，陳男因槍砲案件遭法院判刑4年確定，但他沒有入監執行，因此遭通緝。陳男染有毒癮，逃亡期間，還經營賭博地下六合彩謀生。

警方搜索陳男新北市五股山區住處，查獲毒品安非他命的罪證。記者翁至成／翻攝
警方搜索陳男新北市五股山區住處，查獲毒品安非他命的罪證。記者翁至成／翻攝
警方在陳男身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證。記者翁至成／翻攝
警方在陳男身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證。記者翁至成／翻攝
警方在陳男身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證。記者翁至成／翻攝
警方在陳男身上以及住處內，查扣改造手槍1把、改造子彈8發、毒品安非他命、賭博帳冊、賭資現金8萬元等罪證。記者翁至成／翻攝
陳男是槍砲通緝犯，身背4年刑期不願坐牢，攜槍逃亡近2年，上月底遭新北市刑大逮捕，同時解送歸案。記者翁至成／翻攝
陳男是槍砲通緝犯，身背4年刑期不願坐牢，攜槍逃亡近2年，上月底遭新北市刑大逮捕，同時解送歸案。記者翁至成／翻攝
陳男在家中監控影像看到警察，認為行跡敗露，先逃到山區躲藏。
陳男在家中監控影像看到警察，認為行跡敗露，先逃到山區躲藏。

通緝 賭博

延伸閱讀

通緝犯屋外裝監視器防警察 逃跑方向全都錄反遭逮

新北7校組自主學習聯盟 從國中培養學生主動學習能力

影／台東通緝犯見警車逆向加速逃 警圍捕搜出毒品

影／新莊警逮通緝犯 2槍藏車上 家窩3毒蟲其中1人也通緝

相關新聞

16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不...

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫...

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊...

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗...

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

高雄又爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3點多，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓...

松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。