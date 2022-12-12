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涉學甲88發槍擊案 孔母喊話兒子速投案勿遭特定人利用
台南學甲上月10日發生88槍槍擊案震驚社會，遭檢警認定開槍的孔祥智犯後人間蒸發，孔祥志母親今在市議員謝財旺陪同首度出面，呼籲兒子盡快出面投案，釐清幕後案情，不要被特定人士利用。
孔母說，兒子跟她同住，但案發之後至今1個多月了都聯絡不到兒子，這段期間煎熬，讓她精神瀕臨崩潰，現在最擔心兒子人身安全，不主動投案，懷疑會不會是受人所迫？
孔母紅著眼眶說，自己近30年來獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，兒子雖不是很乖，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，她相信自己的兒子絕對不會是自願去開槍的人，因為這是非常重大的刑案，猜測兒子應該有什麼苦衷，被人所指使，希望孔祥志看到新聞盡快投案說明，讓司法釐清真相。
孔母說，原本還不相信是兒子所犯，且他們母子兩人跟謝財旺都有不錯私交，過去也常拜託謝財旺幫忙，以往選舉期間也會帶著兒子當謝財旺服務處的志工，孔祥志也都叫謝財旺議員「旺叔」，她不敢相信兒子會犯案，如果不是受人所迫，不會做出這種事情。
謝財旺表示，孔祥志是學甲人，過去惹出一些麻煩是事實，可是不至於會犯下大錯，尤其他是單親家庭，跟母親相依為命，如今成為亡命之徒也讓媽媽難以接受，而通緝令發布後，孔媽媽不斷跟他道歉，深感自責與內疚讓他也感到不捨，呼籲孔祥志盡早投案說明案情。
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