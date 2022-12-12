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影／利用保全代收毒品包裹 警逮捕三嫌到案

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導

財政部關務署台北關與航警局一同破獲跨境毒品寄送案，嫌犯將毒品郵寄至無人居住的空屋，透過物業公司主管以6000元利誘保全收領毒品包裹，但仍遭警方識破並循線逮捕3人到案。

航空警察局副局長余一縣接受媒體聯訪表示，航警局與財政部關務署台北關9月20日在遠雄快遞貨物進口專區，查獲有包裹夾藏第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方獲報後立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

余一縣指出，專案小組查緝過程發現包裹收件地為台中某大學旁出租套房社區，但領貨人未居住該社區，經追查發現擔任社區保全人員楊嫌與警方應對舉止可疑，還自稱對偵探工作相當有興趣，佯裝配合警方辦案，打探警方辦案方式，經警方比對全案人、車、地相關資料後查問楊姓保全，楊姓保全說詞慌張反覆，警方見機突破心防，楊姓保全坦承受物業公司梁姓主管以新台幣6000元代價收領本案毒品包裹，警方當場逮捕楊嫌，接續追緝梁姓主管到案，再經歷3月循線緝獲陳姓幕後主嫌，共計3嫌到案。全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

余一縣也呼籲社區物業保全人員勿受販毒集團利誘代收不明包裹，以免成為跨境運輸毒品幫兇，運輸第二級毒品處無期徒刑或10年以上有期徒刑，切勿以身試法。

財政部關務署台北關與航警局一同破獲跨境毒品寄送案，嫌犯將毒品郵寄至無人居住的空屋，透過物業公司梁姓主管（後）以6000元利誘楊姓保全（前）收領毒品包裹。圖／航警局提供
財政部關務署台北關與航警局一同破獲跨境毒品寄送案，嫌犯將毒品郵寄至無人居住的空屋，透過物業公司梁姓主管（後）以6000元利誘楊姓保全（前）收領毒品包裹。圖／航警局提供
航空警察局副局長余一縣（中）接受媒體聯訪表示，航警局與財政部關務署台北關9月20日在遠雄快遞貨物進口專區，查獲有包裹夾藏第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方獲報後立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。記者葉信菉／攝影
航空警察局副局長余一縣（中）接受媒體聯訪表示，航警局與財政部關務署台北關9月20日在遠雄快遞貨物進口專區，查獲有包裹夾藏第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方獲報後立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。記者葉信菉／攝影
財政部關務署台北關與航警局一同破獲跨境毒品寄送案，嫌犯將毒品郵寄至無人居住的空屋，透過物業公司主管以6000元利誘保全收領毒品包裹，但仍遭警方識破並循線逮捕3人到案。記者葉信菉／攝影
財政部關務署台北關與航警局一同破獲跨境毒品寄送案，嫌犯將毒品郵寄至無人居住的空屋，透過物業公司主管以6000元利誘保全收領毒品包裹，但仍遭警方識破並循線逮捕3人到案。記者葉信菉／攝影
航空警察局副局長余一縣（左）呼籲社區物業保全人員勿藉代收住戶包裹工作，受販毒集團利誘代收不明包裹，以免成為跨境運輸毒品幫兇，運輸第二級毒品處無期徒刑或10年以上有期徒刑，切勿以身試法。記者葉信菉／攝影
航空警察局副局長余一縣（左）呼籲社區物業保全人員勿藉代收住戶包裹工作，受販毒集團利誘代收不明包裹，以免成為跨境運輸毒品幫兇，運輸第二級毒品處無期徒刑或10年以上有期徒刑，切勿以身試法。記者葉信菉／攝影

毒品 保全 桃園

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