影／五星級機車行老闆好手藝 改俄國馬可洛夫槍被逮

台中市葉姓男子是機車行老闆，在網路評價有5星級，但葉被台中市刑大掌握，涉嫌改造槍支，今年8月間前往搜索，當場查獲葉將俄國進口馬可洛夫型空氣槍，改造成具殺傷力手槍，台中地檢署依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵四隊在今年間接獲情資，葉姓男子（42歲）經營機車行，利用車行器材，涉嫌改造槍支，全案與刑事局中打五隊合組專案小組，報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮後，全案在今年8月間持搜索票抓人，當場查獲改造手槍1把、彈匣1個、撞針1根、砂輪機2組、車床1台，以及改造工具1批等贓證物。

警方調查，葉男平日在潭子區經營機車行，精通機械維修知識，有顧客在GOOGLE MAP評論葉車行是「5顆星」，可見維修機車服務頗受顧客好評，不過葉男卻在車行休息時，利用自己的機械知識改槍，先在玩具店以1.8萬元買入俄國進口的馬可洛夫型空氣手槍後，改成具有殺傷力的手槍。

全案經送刑事局鑑驗後，認定有殺傷力，全案由台中地檢署依槍砲罪起訴。