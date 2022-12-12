快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五星級機車行老闆好手藝 改俄國馬可洛夫槍被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子是機車行老闆，在網路評價有5星級，但葉被台中市刑大掌握，涉嫌改造槍支，今年8月間前往搜索，當場查獲葉將俄國進口馬可洛夫型空氣槍，改造成具殺傷力手槍，台中地檢署依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵四隊在今年間接獲情資，葉姓男子（42歲）經營機車行，利用車行器材，涉嫌改造槍支，全案與刑事局中打五隊合組專案小組，報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮後，全案在今年8月間持搜索票抓人，當場查獲改造手槍1把、彈匣1個、撞針1根、砂輪機2組、車床1台，以及改造工具1批等贓證物。

警方調查，葉男平日在潭子區經營機車行，精通機械維修知識，有顧客在GOOGLE MAP評論葉車行是「5顆星」，可見維修機車服務頗受顧客好評，不過葉男卻在車行休息時，利用自己的機械知識改槍，先在玩具店以1.8萬元買入俄國進口的馬可洛夫型空氣手槍後，改成具有殺傷力的手槍。

全案經送刑事局鑑驗後，認定有殺傷力，全案由台中地檢署依槍砲罪起訴。

台中市刑大表示，非法槍支嚴重危害社會治安，警方將會持續針對非法槍枝等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪，呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。

台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子經營機車行，涉嫌將俄國進口空氣槍改為有殺傷力槍支，警方今年8月持搜索票抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 情資

延伸閱讀

烏克蘭軍隊攻擊俄國傭兵指揮部 造成多人喪命

烏克蘭空襲俄國領土 美方默許 可能供應長程武器

普亭怨對西方國家「信任歸零」 嗆先發制人

金流持續遭凍！俄：美欲耗盡俄外匯存底 逼倒債毀經濟

相關新聞

16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不...

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫...

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊...

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗...

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

高雄又爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3點多，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓...

松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。