影／擁「旗艦店」遙控3地騙對岸 警攻堅突擊車破詐騙機房

刑事局中打在今年6月間獲報，陳姓男子為首的詐騙集團，涉嫌假冒公務機關，詐騙大陸人民，全案在7日兵分4路，在苗栗等4地收網，因擔心陳等人利用「斷電重置系統」滅證，申請保一支援「攻堅突擊車」破窗抓人，帶回陳等12人，1人收押。

刑事局中打五隊在今年6月間獲報，桃園市陳姓男子（31歲）籌組詐騙集團，以高獲利為口號，吸收成員，分別苗栗、台中、嘉義、台南設立機房，其中台中機房是「指揮中心」，由陳遙控管理其他3地的機房，而且陳還在群組內，將自己的機房取名為「旗艦店」，其他各機房則取名「分店」、「總店」，儼然將自己當成銷售通路經營，也會在群組內每日檢討各機房的績效。

陳男的不法集團是以中國大陸民眾為目標，以假冒公安謊稱被害人手機門號、信用卡遭盜用，涉刑責為由行詐，刑事局中打五隊報請台中地檢署騰股檢察官指揮後，與台中市刑大、台中第二警分局、台南市第四警分局、台北市信義警分局、嘉義縣行大、苗栗縣竹南警分局等單位，合組專案小組偵辦。

專案小組在7日兵分四路搜索，還出動保一「攻堅突擊車」，以避免歹徒滅證，也是中打首度申請該攻堅車出動，全案帶回陳等涉案12人，其中有6名通緝犯，還被攻堅人員發現，隨身攜帶手指虎、蝴蝶刀等凶器，幸好都被特警即時制服。

全案查扣現金19萬餘元、手機81支、電腦7台、分享器3台、主機、K他命、毒咖啡包等贓證物，全案依詐欺、組織、毒品移送法辦，檢方訊問後，聲押廖姓幹部（35歲）獲准，其餘涉案人，包含陳姓主嫌，都以8萬至10萬元交保。

刑事局長李西河表示，今年以來已執行6波掃黑、3波肅槍、5波打詐，以及第7波安居緝毒專案，整體查緝成果表現比去年成長。

李西河指出，今年已查獲458件幫派組織犯罪，較去年同期389件增加18％。槍擊案件也由去年同期99件，降低至今年78件（已破獲75件），減少21件，降幅達21.21%。