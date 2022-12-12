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影／台東通緝犯見警車逆向加速逃 警圍捕搜出毒品
郭姓毒品通緝犯昨晚攜毒品，駕車行經台東市更生路，見警方攔檢心虛、拒絕停車，逆向行車、加速逃逸，最後被警方圍補，起出安非他命一包，今天上午依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台東地檢署。
台東分局馬蘭派出所員警昨晚執行巡邏勤務，行經台東市更生路886巷口時，路口一輛白色自小客車突然加速駛離，員警立即尾隨示意攔停，但該車拒絕停車接受稽查快速逃逸。
警方表示，郭男駕車在市區道路狂飆及逆向行駛，嚴重影響用路人安全，員警全程尾隨並通報線上警力支援攔截圍捕，最後在台東市更生路786號前與警局保安隊合力將該車攔停。
員警查詢駕駛，發現54歲郭男是台東地檢署發布毒品通緝犯，隨後在車內搜出安非它命一包，郭坦言怕被員警攔檢查出身分才快速逃逸。警詢後認為郭男無視他人安全，在市區高速逆向行駛，嚴重危害其他用路人安全，並非法持有毒品，移送台東地檢署偵辦。
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