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影／新莊警逮通緝犯 2槍藏車上 家窩3毒蟲其中1人也通緝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名張姓男子涉及槍砲案被判刑卻逃亡遭到通緝，新莊警方掌握其行蹤，9日至八里逮捕歸案，並在他的車上搜出2把手槍，再到三重住處搜索，又逮到1名毒品女通緝犯、2名男子身上搜出海洛因和安非他命。

42歲張男因槍砲案被判刑7個月但未入監執行，上個月8日被新北地檢署發布通緝，據傳逃亡期間仍擁槍自重。新莊警分局掌握情資顯示他最近藏匿於八里區，9日持搜索票派員到龍米路一段的停車場埋伏，等他現身掏出鑰匙準備取車，隨即壓制逮捕。

警方同時在張男的車上，搜出1把改造手槍、1個彈匣、6顆子彈、以及1把空氣槍，接著再到他位於三重區的住處搜索，發現屋內窩藏2女1男共3名毒蟲。

其中49歲林姓女子是嘉義地檢署發布的毒品通緝犯，41歲陳姓女子身上搜出5包安非他命、42歲林姓男子身上有3包海洛因。4人接受警詢之後，分別依通緝案件、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署。

新莊警方查扣２把手槍、海洛因、安非他命、電子秤等證物。記者林昭彰／翻攝
新莊警方查扣２把手槍、海洛因、安非他命、電子秤等證物。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯在八里區龍米路某停車場，被新莊警方埋伏逮捕，他的車上搜出2把手槍、6顆子彈。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯在八里區龍米路某停車場，被新莊警方埋伏逮捕，他的車上搜出2把手槍、6顆子彈。記者林昭彰／翻攝
新莊警分局執行威力掃蕩專案，查獲２名槍砲和毒品通緝犯、２名嫌犯持有海洛因和安非他命，４人移送新北地檢署。記者林昭彰／翻攝
新莊警分局執行威力掃蕩專案，查獲２名槍砲和毒品通緝犯、２名嫌犯持有海洛因和安非他命，４人移送新北地檢署。記者林昭彰／翻攝

通緝 毒品

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