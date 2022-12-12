影／新莊警逮通緝犯 2槍藏車上 家窩3毒蟲其中1人也通緝

新北市1名張姓男子涉及槍砲案被判刑卻逃亡遭到通緝，新莊警方掌握其行蹤，9日至八里逮捕歸案，並在他的車上搜出2把手槍，再到三重住處搜索，又逮到1名毒品女通緝犯、2名男子身上搜出海洛因和安非他命。

42歲張男因槍砲案被判刑7個月但未入監執行，上個月8日被新北地檢署發布通緝，據傳逃亡期間仍擁槍自重。新莊警分局掌握情資顯示他最近藏匿於八里區，9日持搜索票派員到龍米路一段的停車場埋伏，等他現身掏出鑰匙準備取車，隨即壓制逮捕。

警方同時在張男的車上，搜出1把改造手槍、1個彈匣、6顆子彈、以及1把空氣槍，接著再到他位於三重區的住處搜索，發現屋內窩藏2女1男共3名毒蟲。