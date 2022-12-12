通緝犯撞警車拒檢 逃逸時自撞山壁 留2乘客在場人跑了
基隆市林姓男子昨天凌晨開車疑違規紅燈右轉，警員示意攔查時拒檢，駕車逃逸。警車一路跟到南榮路蓬萊隧道附近，看到林車撞擊山壁，乘客彭男和林女在場，林男則已逃離。員警在車內查獲海洛因、安非他命毒品，偵詢將全案移送基隆地檢署偵辦，並追查林男到案。
基隆市警一分局今天表示，南榮路派出所警員林秉毅、鍾永泰，昨天凌晨零許執行巡邏勤務時，在基隆市仁愛區光一、成功一路口，發現一輛轎車違規紅燈右轉，尾隨到仁五路15巷口欲攔查時，對方倒車撞擊警車，再往前加速朝八堵方向逃離。
員警駕車一路追到南榮路蓬萊隧道附近，看到逃逸車輛疑因駕駛不慎，擦撞停在路邊車輛後失控，打滑撞擊山壁，因涉詐欺案被通緝的林男已逃離，40多歲彭男、30多歲林女留在現場。
警方在車內查獲海洛因、安非他命及吸毒工具等毒品，將彭男和林女帶回偵詢。彭男坦承持有毒品，林女否認涉毒，警方依違反毒品危害防制條例將彭男送辦，林女列為關係人。
警一分局南榮路派出所長簡宏雄表示，決不容許歹徒危害社會治安，警方將持續執行掃蕩勤務，打擊犯罪，也呼籲民眾勿有僥倖心態，觸犯法網。
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