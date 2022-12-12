快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄傳槍響！林園民宅暗夜開6槍警告意味濃 槍手棄車逃

聯合報／ 記者石秀華林品君／高雄即時報導

高雄又傳槍響！位於林園區信義路黃姓男子住宅，今天凌晨3時41分許，遭人持槍開6槍，大門留下6個彈孔，由於當時黃家無人在家，鄰居聽到以為是鞭炮聲響，查看發現遭人開槍報警，警方隨後在河堤路尋獲槍手作案的馬自達轎車，正循線追緝槍嫌下落。

據了解，住宅遭歹徒開槍的黃姓男子，在國營企業上班，警方初步調查，黃男曾和人酒後起口角，是否引發開槍動機，警方正深入調查中。

高雄又傳槍響！林園民宅大門今天清晨人遭開6槍，槍手棄車逃逸，林園警分局警方正追緝中。本報資料照
高雄又傳槍響！林園民宅大門今天清晨人遭開6槍，槍手棄車逃逸，林園警分局警方正追緝中。本報資料照
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

槍擊

延伸閱讀

高雄前鎮漁港1台籍船員落海 警消、海巡全力搜救中

高捷延伸林園都更案被控搶地 市府重申「不同意就不納入」

辦感恩音樂會 柯志恩：2026年讓高雄藍天再現

《臺灣詩選》40年首度移師高雄新書發表 南方詩人分享

相關新聞

16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不...

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫...

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊...

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗...

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

高雄又爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3點多，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓...

松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。