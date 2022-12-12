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高雄傳槍響！林園民宅暗夜開6槍警告意味濃 槍手棄車逃
高雄又傳槍響！位於林園區信義路黃姓男子住宅，今天凌晨3時41分許，遭人持槍開6槍，大門留下6個彈孔，由於當時黃家無人在家，鄰居聽到以為是鞭炮聲響，查看發現遭人開槍報警，警方隨後在河堤路尋獲槍手作案的馬自達轎車，正循線追緝槍嫌下落。
據了解，住宅遭歹徒開槍的黃姓男子，在國營企業上班，警方初步調查，黃男曾和人酒後起口角，是否引發開槍動機，警方正深入調查中。
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