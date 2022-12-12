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台南檢警追查學甲槍擊案拘提接應者 法官裁定收押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署指揮警方偵辦學甲區88槍擊案，專案小組拘提另一參與本案共犯李奇漢到案，經檢察官複訊後，認為李於案發當天涉嫌開休旅車搭載槍手孔祥志取做案機車，提供毒品給孔使用涉嫌違反槍砲彈藥刀械制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪嫌，7日晚間向台南地方法院到聲請羈押禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。

台南地檢署與台南市政府警察局專案小組連日來抽絲剝繭，鎖定開槍的孔祥志後，因孔已逃亡，經專案小組檢察官拘提未獲後，台南地檢署於12月6日發布通緝。

同日，專案小組亦拘提另一參與本案共犯李奇漢（40歲）到案，經檢察官複訊後，認為李姓被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，7日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。

據了解後，李為學甲地區毒販，曾提供毒品給孔施用，李於案發當天涉嫌開休旅車搭載槍手孔祥志到武聖夜市後，孔為躲避監視器，在徒步到花園夜市取做案機車後，由孔騎機車到學甲開88槍。

台南地檢署說，南檢與市警局的專案小組自88槍擊案發生後，一直持續且緊密地討論、蒐集相關的資料分析比對，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。

台南地檢署偵辦學甲區88槍擊案，專案小組拘提另一參與本案共犯李奇漢到案。圖／本報資料照
台南地檢署偵辦學甲區88槍擊案，專案小組拘提另一參與本案共犯李奇漢到案。圖／本報資料照
台南市40歲男子李奇漢涉嫌接應槍手孔祥志，經檢警拘提拘到案。翻攝自／李奇漢臉書
台南市40歲男子李奇漢涉嫌接應槍手孔祥志，經檢警拘提拘到案。翻攝自／李奇漢臉書

台南 毒品 檢察官

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