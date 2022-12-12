快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥頭車上搜出大量毒品配合度滿分 警疑惑「怎不跑？」　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子因毒品案被高雄地檢署通緝後，近1個月都以車子為家，昨天凌晨2時許，他開車龜速行經鼓山區華榮路時被員警盤查，當時吳男沒慌張也未閃躲，警方還一度遲疑「怎麼不想跑？」吳則反問「幹嘛跑？」警方在他車上搜出47包毒咖啡、海洛因3包及吸食器等物，全案依規定移送地檢署偵辦。

警方調查，吳男今年因毒品案被裁定勒戒未到，上月11日被高雄地檢署發布通緝，吳為了躲避警方查緝，通緝以來都以租賃車為家，在高雄市區四處躲藏。

昨天凌晨2時許，吳男深夜開車經鼓山區華榮路，因車速忽快忽慢，惹得後車不滿頻頻超車，當時正巧巡邏經過的員警溫仁佑、韓宗晟，看見吳男開車動態詭異，靠近後發現吳正在講電話，立刻要求他停車接受盤查。

但吳男下車時神情自若，還淡定吃著冰棒，警方查詢身分，告知他身揹通緝，吳從容的回覆員警「我知道啊，打算過完年再報到！」隨後在他同意下，搜索車上，起獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、玻璃球、電子磅秤、手機及分裝袋等物。

吳雖然身背通緝，車上又藏有大量毒品，但他卻沒有慌張也沒有閃躲，嘴裡還叼著冰棒，員警一度遲疑詢問「你怎麼不想跑？」吳則反問員警「幹嘛跑？被攔就乖乖配合」，配合度滿分。全案警詢後，通緝部分解送地檢署歸案，毒品部分則依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

吳男遇到警方盤查乖乖配合。圖／讀者提供
吳男遇到警方盤查乖乖配合。圖／讀者提供
吳男遇到警方盤查乖乖配合，車上被搜出毒品也不慌張。圖／讀者提供
吳男遇到警方盤查乖乖配合，車上被搜出毒品也不慌張。圖／讀者提供

毒品 通緝 冰棒

延伸閱讀

影／天母驚見頹廢男 警巡邏盤查抓毒品通緝犯

聞到K味警違法搜索並開拒毒測18萬罰單 法官判撤單

影／假冒「屋馬燒肉」賣毒品 鮭魚卵套餐是K他命暗語

南警威力掃蕩槍毒 方仰寧回應學甲槍擊案 指嫌犯3層分工

相關新聞

16歲槍手疑替大哥出頭 朝債主家轟6槍落網「槍未搜獲」

高雄林園今天凌晨3時許傳槍響，信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃則留2彈孔，黃姓屋主當時人不...

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今天率隊南下雲林，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫...

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

高雄市林園區信義路一處民宅今天凌晨遭人連開6槍，幸無人傷亡。警方立即鎖定對象，下午3時餘抓到未成年的少年，並帶回偵訊...

影／抓到了！高雄林園民宅遭轟6槍 黑衣槍手落網

高雄爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3時許，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓窗...

高雄凌晨民宅遭轟6槍 犯嫌3進3出開槍後逃逸

高雄又爆槍擊案！不到2個月高雄傳第2起槍擊，於今天凌晨3點多，林園信義路某民宅遭人連開6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔，2樓...

松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。