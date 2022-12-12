聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥頭車上搜出大量毒品配合度滿分 警疑惑「怎不跑？」
高雄吳姓男子因毒品案被高雄地檢署通緝後，近1個月都以車子為家，昨天凌晨2時許，他開車龜速行經鼓山區華榮路時被員警盤查，當時吳男沒慌張也未閃躲，警方還一度遲疑「怎麼不想跑？」吳則反問「幹嘛跑？」警方在他車上搜出47包毒咖啡、海洛因3包及吸食器等物，全案依規定移送地檢署偵辦。
警方調查，吳男今年因毒品案被裁定勒戒未到，上月11日被高雄地檢署發布通緝，吳為了躲避警方查緝，通緝以來都以租賃車為家，在高雄市區四處躲藏。
昨天凌晨2時許，吳男深夜開車經鼓山區華榮路，因車速忽快忽慢，惹得後車不滿頻頻超車，當時正巧巡邏經過的員警溫仁佑、韓宗晟，看見吳男開車動態詭異，靠近後發現吳正在講電話，立刻要求他停車接受盤查。
但吳男下車時神情自若，還淡定吃著冰棒，警方查詢身分，告知他身揹通緝，吳從容的回覆員警「我知道啊，打算過完年再報到！」隨後在他同意下，搜索車上，起獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、玻璃球、電子磅秤、手機及分裝袋等物。
吳雖然身背通緝，車上又藏有大量毒品，但他卻沒有慌張也沒有閃躲，嘴裡還叼著冰棒，員警一度遲疑詢問「你怎麼不想跑？」吳則反問員警「幹嘛跑？被攔就乖乖配合」，配合度滿分。全案警詢後，通緝部分解送地檢署歸案，毒品部分則依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言