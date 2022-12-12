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影／欠4.5萬就被電擊棒、手指虎伺候 中警破暴力討債團

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市查姓男子為首的討債集團，在今年初以暴力方式討債，有被害人僅欠4.5萬元，就被查等人持電擊棒、手指虎毆打成傷，逼簽本票。警方在今年10、11月間收網抓人，帶回查等涉案10人，依組織、恐嚇取財等罪嫌送辦。

第二警分局偵查隊在今年初掌握，查姓男子（35歲）涉嫌籌組暴力討債集團，實施暴力逼債務人簽本票，若不從即遭查與共犯毆打成傷，其中林姓男子僅欠4.5萬元，即被查等人持器械毆打，逼簽本票，另名劉姓被害人則是欠6萬元，卻被逼迫簽下8萬元本票。

全案在今年10月、11月間陸續收網，拘提查男等10人到案，查扣本票、自白書、被害人存摺、證件、模擬槍2支、開山刀4支、手銬、指銬、工作手機8支及電腦主機1台等證物，全案分別依組織犯罪條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市第二警分局表示，疫情期間各行各業生計都受到影響，但查男為首的暴力討債集團卻從事不法，此案與刑事局中打4隊共組專案小組偵辦後破獲，有效壓制幫派氣焰。

二分局指出，未來也將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除，對於轄內不法犯罪絕不寬貸。

台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供
台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供
台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供
台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供
台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供
台中市查姓男子為首的不法集團，涉嫌暴力討債，警方在今年10、11月間收網抓人，查扣犯罪工具。圖／讀者提供

幫派 恐嚇 台中市

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