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世足賽熱 南警破獲世足簽賭站累積賭金逾千萬
世足賽進入尾聲，賭客趨之若鶩，台南市警方近期執行威力掃蕩專案行動，查獲人口販運集團中，就另查獲兼營世足簽賭站，累積簽注賭金逾破千萬元，讓幹員也咋舌。
南警說，為淨化轄區治安，本月起執行警政署全國同步威力掃蕩專案行動，動員所有分局及外勤刑事、保安大隊警力，全面針對販毒、詐欺、持槍暴力犯罪集團強力查緝。
本次專案共查獲人口販運集團1件5人兼經營世足簽賭站，起獲賭資63萬元，電腦等相關設備及點鈔機等。
經進一步追查，該簽賭站自世足賽開幕迄今已累積賭資金額達千萬元以上，更發現近來賽事最後高潮，每日平均下注金額達百萬元以上，也讓承辦幹員見識到4年一度世足賽熱潮，警詢後全案依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法詐術使人出國及賭博等罪嫌移送南檢偵辦。
南警表示，威力掃蕩專案行動本月執行迄今，已查獲毒品案16件30人，查扣各級毒品總計3萬2216公克；非制式手槍1把、子彈4顆；提款車手3件3人，查扣提領詐欺金額160萬元及攔阻詐騙35件，攔阻金額共1266萬743元等，展現維護治安決心。
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