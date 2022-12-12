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苗栗警查毒販3車夾1車遭衝撞 逮2人起獲槍毒一批

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

21歲范姓男子在中部地區涉嫌販售新興毒品咖啡包，苗栗縣警局刑警大隊循線跟監，日前在苗栗縣頭份市地區趁著范男開車停等紅燈，辦案人員3車夾1車，范男一度開車衝撞仍就逮，起獲槍毒一批，全案進一步偵辦中。

縣警局刑大今天宣布破案，指出刑大查緝毒品案件，掌握范男等人共組販毒集團，網絡遍及中部各地區，且透過網路社群販售各式新興毒品咖啡包，報請苗栗地檢署檢察官蕭慶賢指揮，成立專案小組偵辦。

辦案人員循線至頭份市地區跟監、蒐證，上月1日發現范男的轎車，趁著停下來等紅燈時，員警3車包夾，范男猛踩油門衝撞警方車輛，警方強力執法，破窗喝令車內范男及另1人下車，搜索查獲毒品彩虹菸13包、咖啡包46包，及鎮暴槍1把、空氣槍1把、改造手槍3把及子彈17發等證物。

警方這個月初拘提同案共犯到案，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，縣警局指出，掃蕩非法槍彈及安居緝毒是當前維護治安重點，警方全力查緝，以行動淨化治安。

苗栗縣警局刑警大隊循線跟監，日前在頭份市包夾逮2人起獲槍毒一批。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局刑警大隊循線跟監，日前在頭份市包夾逮2人起獲槍毒一批。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局刑警大隊循線跟監，日前在頭份市包夾逮2人起獲槍毒一批。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局刑警大隊循線跟監，日前在頭份市包夾逮2人起獲槍毒一批。記者范榮達／翻攝

毒品 苗栗縣

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