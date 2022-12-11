聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／天母驚見頹廢男 警巡邏盤查抓毒品通緝犯
45歲詹姓男子日前在台北市天母街頭閒晃，垂頭喪氣且打扮頹廢不像在地居民，警方見狀盤查，詹男聲稱和女友吵架不爽，警方以M-POLICE行動載具查詢身分，發現竟是毒品通緝犯，立即逮捕並查獲安非他命殘渣、吸食器，全案依毒品危害防制條例送辦。
警方指出，11月26日巡邏時發現詹男走在天母西路，無精打采穿著頹廢，應非在地人，立即上前盤查。詹男聲稱，他剛和女友吵架，心情很差要離去，警方查男子身分發現他為毒品通緝犯，非轄區居民，而是桃園的列管毒調人口，近期到天母的工地上班打零工。
詹男得知身分曝光，交出自身的毒品、吸食器，警方以毒品簡易快速篩檢試劑檢驗為安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例送辦，並解送歸案。士林分局呼籲，毒品影響社會治安甚鉅，輕則傷身害命，重則造成家庭破碎、社會動盪，若發現周遭有人吸食毒品，或向青少年提供或是兜售不明食品，糖果或飲品，立即向警方報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言