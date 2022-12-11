影／天母驚見頹廢男 警巡邏盤查抓毒品通緝犯

45歲詹姓男子日前在台北市天母街頭閒晃，垂頭喪氣且打扮頹廢不像在地居民，警方見狀盤查，詹男聲稱和女友吵架不爽，警方以M-POLICE行動載具查詢身分，發現竟是毒品通緝犯，立即逮捕並查獲安非他命殘渣、吸食器，全案依毒品危害防制條例送辦。

警方指出，11月26日巡邏時發現詹男走在天母西路，無精打采穿著頹廢，應非在地人，立即上前盤查。詹男聲稱，他剛和女友吵架，心情很差要離去，警方查男子身分發現他為毒品通緝犯，非轄區居民，而是桃園的列管毒調人口，近期到天母的工地上班打零工。