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酒店消費不付錢 男亮西瓜刀大街上閒晃 遭警壓制送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

25歲劉姓男子12月11日上午5時許，在台北市林森北路上一家酒店消費，後因不願付錢遭員工阻攔出門，竟涉嫌掏出身上西瓜刀威嚇，隨後持刀在大街上閒晃。警方獲報到場，趁劉男不注意，拍下其手下的西瓜刀，壓制逮捕，全案依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方指出，今天5時許獲報有男子持刀在林森北路上，警方派出優勢警力到場，見身型高大、體型壯碩劉男，拿西瓜刀在路上閒晃，警方大聲喝令「不要動」，提醒同伴小心，逐步包圍劉男，並趁其轉頭不注意，快步上前打掉其手上的西瓜刀，眾警壓制逮捕。

劉男遭帶回派出所釐清身分即持刀原因，發現他到酒店消費，但不願付錢，涉嫌拿西瓜刀恐嚇員工逕自出門，後續又持刀在大街上閒晃。警依法逮捕送辦。

25歲劉姓男子12月11日凌晨5時許，在台北市林森北路持西瓜刀在大街上閒晃，警方獲報到場，壓制逮捕，全案依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。圖／警方提供
25歲劉姓男子12月11日凌晨5時許，在台北市林森北路持西瓜刀在大街上閒晃，警方獲報到場，壓制逮捕，全案依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。圖／警方提供
25歲劉姓男子12月11日凌晨5時許，在台北市林森北路持西瓜刀在大街上閒晃，警方獲報到場，壓制逮捕，全案依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。圖／警方提供
25歲劉姓男子12月11日凌晨5時許，在台北市林森北路持西瓜刀在大街上閒晃，警方獲報到場，壓制逮捕，全案依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。圖／警方提供

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