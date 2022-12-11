酒店消費不付錢 男亮西瓜刀大街上閒晃 遭警壓制送辦

25歲劉姓男子12月11日上午5時許，在台北市林森北路上一家酒店消費，後因不願付錢遭員工阻攔出門，竟涉嫌掏出身上西瓜刀威嚇，隨後持刀在大街上閒晃。警方獲報到場，趁劉男不注意，拍下其手下的西瓜刀，壓制逮捕，全案依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方指出，今天5時許獲報有男子持刀在林森北路上，警方派出優勢警力到場，見身型高大、體型壯碩劉男，拿西瓜刀在路上閒晃，警方大聲喝令「不要動」，提醒同伴小心，逐步包圍劉男，並趁其轉頭不注意，快步上前打掉其手上的西瓜刀，眾警壓制逮捕。