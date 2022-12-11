聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞到K味警違法搜索並開拒毒測18萬罰單 法官判撤單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓男子在去年7月間在西屯區違規停車，遭警方盤查，因警聞朱有K味，要求毒測，警方隨後針對朱衣物、車內搜索，查扣一袋現金，因朱拒絕毒測，警方告發、開罰18萬元，二審認定警方違法搜索，撤銷罰單，判免罰確定。

判決指出，朱姓男子沒有駕照，去年7月15日開車行經西屯區西屯路、洛陽路口時，因將轎車違規停放在公車站牌的10公尺內紅線路段，警方前往盤查，要求朱出示證件受檢，警方查驗身分後，發現朱是毒品人口，而且聞到朱身上有K味，隨後不斷向朱提問，期間還檢視朱的衣物口袋、開啟車門、檢查後車廂等動作，在車內查獲一袋紙鈔。

警方要求朱男需配合毒品檢測，但朱男拒絕，警方依法告發後，由台中市交通裁決處開罰18萬元，朱男不服打行政訴訟，認為警方違法搜索。

台中市交通事件裁決處稱，朱男違規停車在先，發動臨檢時，聞到朱男身上有K味，因此合理懷疑朱男有毒駕，要求朱男檢測後，朱男拒絕，因此依道交條例規範的拒測開罰，依法有據。

一審審理後認定，警方發動「隨機臨檢」的程序合法，但後續檢視朱男衣物口袋、開啟車門、檢視後車廂的動作，已屬於搜索範圍，但過程沒有取得朱男同意，也沒有符合逕行搜索或附帶搜索的條件，而且警方僅依朱違停，且有毒品前科，即展開搜索，已違反臨檢只能以「一目瞭然」、目視搜尋的誡命。

另外根據警察職權行使法規定，合法攔查僅能做酒測，不包括毒測，警方要求毒測違法，因此撤銷原處分，判朱男免罰，全案上訴二審後，仍維持一審認定，駁回上訴，不得抗告。

台中市朱姓男子去年違規停車被警方聞到K味，要求毒測，朱男拒絕被開18萬元罰單，台中高等行政法院撤銷罰單。圖／本報資料照
台中市朱姓男子去年違規停車被警方聞到K味，要求毒測，朱男拒絕被開18萬元罰單，台中高等行政法院撤銷罰單。圖／本報資料照

臨檢 毒品 台中市

延伸閱讀

影／假冒「屋馬燒肉」賣毒品 鮭魚卵套餐是K他命暗語

影／中警清源凌晨臨檢海派酒店 逮酒駕犯、尋獲失蹤人口

藏身公寓大廈民宅掩護 警查獲含笑半步顛毒咖啡分裝廠

國民黨張榮恭遭狼犬咬 飼主向證人求償敗訴確定

相關新聞

影／天母驚見頹廢男 警巡邏盤查抓毒品通緝犯

45歲詹姓男子日前在台北市天母街頭閒晃，垂頭喪氣且打扮頹廢不像在地居民，警方見狀盤查，詹男聲稱和女友吵架不爽，警方以M-...

酒店消費不付錢 男亮西瓜刀大街上閒晃 遭警壓制送辦

25歲劉姓男子12月11日上午5時許，在台北市林森北路上一家酒店消費，後因不願付錢遭員工阻攔出門，竟涉嫌掏出身上西瓜刀威...

聞到K味警違法搜索並開拒毒測18萬罰單 法官判撤單

台中市朱姓男子在去年7月間在西屯區違規停車，遭警方盤查，因警聞朱有K味，要求毒測，警方隨後針對朱衣物、車內搜索，查扣一袋...

影／假冒「屋馬燒肉」賣毒品 鮭魚卵套餐是K他命暗語

台中市第五警分局在年初偵辦一起毒品案時溯源，發現楊姓男子透過手機通訊軟體微信，假冒「屋馬燒肉」的名稱，以鮭魚卵雙人套餐、...

影／詐騙集團「黑吃黑」遭拘禁卻報案求救 警方攻堅逮捕6人

新北市前天發生詐騙集團成員黑吃黑糾紛，1名陳姓男子疑似收購帳戶賴帳，與女友一起遭拘禁毆打勒贖，弄到無法收拾只好透過家人報...

高雄單親爸務農兼職改槍 屋內搜出多把槍械驚動親友

警政署實施威力掃蕩專案，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄小港、仁武等分局，合作偵破槍械改造工廠，查獲改造手槍1把、子彈2顆、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。