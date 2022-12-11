聞到K味警違法搜索並開拒毒測18萬罰單 法官判撤單

台中市朱姓男子在去年7月間在西屯區違規停車，遭警方盤查，因警聞朱有K味，要求毒測，警方隨後針對朱衣物、車內搜索，查扣一袋現金，因朱拒絕毒測，警方告發、開罰18萬元，二審認定警方違法搜索，撤銷罰單，判免罰確定。

判決指出，朱姓男子沒有駕照，去年7月15日開車行經西屯區西屯路、洛陽路口時，因將轎車違規停放在公車站牌的10公尺內紅線路段，警方前往盤查，要求朱出示證件受檢，警方查驗身分後，發現朱是毒品人口，而且聞到朱身上有K味，隨後不斷向朱提問，期間還檢視朱的衣物口袋、開啟車門、檢查後車廂等動作，在車內查獲一袋紙鈔。

警方要求朱男需配合毒品檢測，但朱男拒絕，警方依法告發後，由台中市交通裁決處開罰18萬元，朱男不服打行政訴訟，認為警方違法搜索。

台中市交通事件裁決處稱，朱男違規停車在先，發動臨檢時，聞到朱男身上有K味，因此合理懷疑朱男有毒駕，要求朱男檢測後，朱男拒絕，因此依道交條例規範的拒測開罰，依法有據。

一審審理後認定，警方發動「隨機臨檢」的程序合法，但後續檢視朱男衣物口袋、開啟車門、檢視後車廂的動作，已屬於搜索範圍，但過程沒有取得朱男同意，也沒有符合逕行搜索或附帶搜索的條件，而且警方僅依朱違停，且有毒品前科，即展開搜索，已違反臨檢只能以「一目瞭然」、目視搜尋的誡命。