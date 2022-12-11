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影／假冒「屋馬燒肉」賣毒品 鮭魚卵套餐是K他命暗語
台中市第五警分局在年初偵辦一起毒品案時溯源，發現楊姓男子透過手機通訊軟體微信，假冒「屋馬燒肉」的名稱，以鮭魚卵雙人套餐、燕窩為K他命、毒咖啡的暗語，兜售毒品，警方透過線民約出楊交易後抓人，再循線追出上手張男，檢方訊後聲押楊獲准，近日依毒品罪嫌起訴。
第五警分局在今年初偵辦毒品案時，查獲蘇姓毒犯，蘇供稱毒品來源是一名暱稱為「屋馬燒肉」的不明帳戶所有人，警方向檢察官報請誘捕偵查後，約出涉案楊姓男子（22歲）當場查扣現金1.15萬元、毒咖啡包5包（重16.5克）、K他命2包（重3.5克）等贓證物。
警方調查發現，楊男透過手機通訊軟體微信，以「屋馬燒肉」為暱稱，再利用鮭魚卵雙人套餐、燕窩等食品，作為K他命、毒咖啡包的暗語，再以套餐人數、飲料杯數示意數量。
警方查獲楊男後，再追出上手張姓男子（20歲），全案警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押楊獲准，全案近日依毒品罪嫌起訴二人。
第五警分局表示，毒犯為了躲避檢警查緝，常使用暗語，面對新型態犯罪，警方會強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。
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