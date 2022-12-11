高雄單親爸務農兼職改槍 屋內搜出多把槍械驚動親友

警政署實施威力掃蕩專案，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄小港、仁武等分局，合作偵破槍械改造工廠，查獲改造手槍1把、子彈2顆、槍管1支、裝飾彈13顆、底火2片、瓦斯鋼珠槍5把及多樣改造工具，涉嫌改槍的黃男起初撇清跟槍械有關，後才坦承，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例，移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，60歲的黃男有槍砲、毒品等前科，曾因持有改造槍械入獄，出監後在大社區務農，與領有身障手冊的胞兄、就讀小學的幼子同住在大社區雙拼的自宅。

低調的黃男平時深居簡出，因對槍械有興趣，陸續購入多把瓦斯鋼珠槍、裝飾彈及鋼管等物，還購買多本槍械圖鑑，企圖參考國內外槍枝設計的原理，將瓦斯鋼珠槍改造成具殺傷力的改造手槍。

南部打擊犯罪中心與高雄市警局接獲情資，共組專案小組展開偵辦，掌握黃的行為模式後，本月7日動員警力攻堅，警方大動作進屋，還驚動黃男親友，在屋內查獲大批鋼珠槍、改造工具後，才驚覺務農的黃男竟私下經營槍枝改造工廠。

黃男被逮時，看見警方在屋內搜出的電鑽、砂輪機、檯鉗、固定鉗等改造工具，以及改造手槍、瓦斯鋼珠槍等物，還稱是要拿來欣賞用，對於持槍理由避重就輕，還稱改造手槍是剛身故的母親偷藏起來的。

但經警方曉以大義，他才坦承該把改造槍械是從其他地方購得，至於工具，則是用來維修農具，並不是拿來改槍。專案小組另在黃男屋內查獲二級毒品安非他命等物。