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影／中警清源凌晨臨檢海派酒店 逮酒駕犯、尋獲失蹤人口

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局昨晚至今天凌晨執行「清源專案2.0」，針對酒店、夜店、電子遊藝場等場所臨檢，出動警力45人，勤務期間出動警犬緝毒，統計此次勤務，查獲一件公共危險及失蹤人口案件，六分局表示，未來持續強化各類刑案偵查，阻斷不法分子經紀來源。

台中市第六警分局從昨晚9時至今天凌晨1時許，動員45名警力、警犬，前往轄內電子遊藝場菲力國王、海派酒店、MUSE夜店等場所臨檢，查獲公共危險、失蹤人口案件各一件。

其中陳姓男子（27歲）騎機車遭警方攔下後，辯稱有吃燒酒雞，經酒測後，數值超過每公升0.25毫克，依公共危險罪送辦；另外也尋獲在今年4月通報失蹤的李姓男子（31歲），也帶回派出所聯絡家屬撤尋。

分局長蔡元戎說，此次勤務實施密集性擴大臨檢勤務，也在臨檢點周邊同步路檢，約制衝突、聚眾鬥毆，也會展開執行「清源專案2.0」系統性掃黑，與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

六分局統計，而在清源專案2.0開始前，已查獲各類刑案績效，包括毒品案件125件142人、槍砲案件5件6人、詐欺案件162件286人、檢肅治平目標1件7人等

台中市警局表示，過去「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房為重點項目，不過「清源專案2.0」則是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝，將各類專案績效，統合其中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚至今晨針對轄內酒店等場所臨檢，執行清源專案2.0。圖／第六警分局提供

臨檢 酒店 失蹤

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