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南警威力掃蕩槍毒 方仰寧回應學甲槍擊案 指嫌犯3層分工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警方執行警政署「威力掃蕩專案」，局長方仰寧昨晚在永康警分局主持勤教，針對發生在上月10日學甲88槍擊案，首度回應說，犯嫌分工有3層，也強調自己對去留絕不戀棧。

方仰寧昨晚在視察永康警分局後受訪表示，學甲88槍擊案犯罪集團，有教唆指揮、執行、幫助脫逃等三個分工層級，近期將針對清查、搜索所取得的證據，絕對會有所行動。

方仰寧說，該槍擊案仍由檢察官持續指揮偵辦，檢方對「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志發布通緝，案情逐步釐清後，兩人屬於執行層級，接下來會針對教唆指揮與幫助脫逃犯嫌，會根據所掌握證據，會有所行動。

他說，警察辦案有一定節奏，不會受到政治因素所影響，仍以證據力為前提，進行必要偵辦動作。

永康警分局表示，「威力掃蕩專案」期間，共計出動70多名警力，結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。

查獲各類刑案如下：毒品24件26人、公共危險18件18人、竊盜10件10人、賭博案1件1人、詐欺車手3人、5條通緝犯1名，其中更偵破大麻製毒工廠1件1人，查扣大麻成品3百餘公克及製毒工具1批；販賣毒品1件3人，查獲毒品一粒眠4千多顆及毒品咖非包；線上巡邏攔查起獲非制式手槍1支及子彈4顆，另針對外籍人士涉案查緝亦逮捕涉毒1件1人、重大脫逃越南籍人士1人與失聯移工2人。

台南市警方執行警政署「威力掃蕩專案」，永康警分局警員臨檢轄區電子遊藝場。記者謝進盛／翻攝
台南市警方執行警政署「威力掃蕩專案」，永康警分局警員臨檢轄區電子遊藝場。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局長方仰寧說學甲槍擊案犯嫌共分為3層次，強調自己對去留絕不戀棧。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局長方仰寧說學甲槍擊案犯嫌共分為3層次，強調自己對去留絕不戀棧。記者謝進盛／翻攝

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