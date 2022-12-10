藏身公寓大廈民宅掩護 警查獲含笑半步顛毒咖啡分裝廠

基隆市刑大查獲販毒集團以深澳坑路一棟公寓大廈作掩護，藏身民宅當工廠，分裝混合型毒品咖啡包，昨持搜索票進入搜索，查扣新興毒品半步顛、喵喵等百餘包、分裝機具等，逮捕江姓男子等2人，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

市刑大副大隊長呂景發表示，刑大獲報有幫派成員以公寓大廈作掩護，隱身其中製造混合型毒品咖啡包工廠，經蒐證完備並釐清可疑處所後，向法院聲請搜索票，昨天時機成熟，會同第二分局偵查隊到深澳坑路一棟公寓大樓搜索。

警方在民宅內逮捕江姓男子（25歲）等2人，現場並查扣安非他命2包重0.74公克。還有內含新興毒品bk-MDMA、卡西酮類喵喵、半步顛等，具毒品成分之混合型咖啡包成品114包，總重404公克，並扣得攪拌器證等物，持續擴大追查其他涉案共犯與毒品原料來源。

由於分裝工廠就在一般大樓內，其他住戶對大批警力進入都嚇了一大跳，得知是毒品工廠十分吃驚。警方發現因只有分裝，並沒有臭味及噪音，不容易被人發現，販毒集團才會隱身民宅當掩護。