茶葉包裡竟是毒品 新竹海巡攔截55公斤毒品市值逾1億

茶葉包裡裝的不是茶葉竟是毒品！海巡署偵防分署新竹查緝隊近期會同台北市政府警察局刑大掃黑專責隊共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官陳映妏指揮，掌握彭嫌及徐嫌有販毒嫌疑，日前分別在桃園及新北市中和逮獲2人，並查扣12.9公斤安非他命及43公斤K他命等大量毒品，初估市值超過1億元，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

電梯門一開，埋伏許久的警察大聲阻嚇「手舉起來、放頭上」，並立刻上前將嫌犯制伏；專案小組日前溯源偵辦毒品案，經層層分析相關資料發現，桃園地區一帶幫派份子，涉嫌販賣毒品賺取暴利，經循線追查毒品上游，發現嫌犯經常在新北地區活動，並掌控大量毒品。

專案小組透過情資整合及行動蒐證，得知彭嫌及徐嫌2人在桃園及新北市中和住所，並掌握其行動埋伏守候，最後順利在犯嫌步出套房大門時一舉將其擒獲。

專案小組在嫌犯租屋套房中搜出大批偽裝成茶葉包裝的安非他命以及愷他命，一包包茶葉包被塞在衣櫃裡、抽屜裡，有的放在大型黑色行李袋中，甚至還裝進宅配箱掩人耳目，只是最後難逃法網，人贓俱獲。遭查扣不法證物包含安非他命12.9公斤、愷他命43公斤、電子磅秤、分裝袋以及封口機等，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

海巡署表示，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝，秉持追本斷源精神追查毒品幕後集團，呼籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，冀盼全民齊心，減少毒品危害。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

掌握彭嫌及徐嫌有販毒嫌疑，查緝專案小組日前分別在桃園及新北市中和逮獲2人。圖／海巡署偵防分署新竹查緝隊提供

掌握彭嫌及徐嫌有販毒嫌疑，查緝專案小組日前分別在桃園及新北市中和逮獲2人。圖／海巡署偵防分署新竹查緝隊提供

查緝專案小組在嫌犯租屋套房中搜出大批偽裝成茶葉包裝的安非他命以及K他命。圖／海巡署偵防分署新竹查緝隊提供

查緝專案小組在嫌犯租屋套房中搜出大批偽裝成茶葉包裝的安非他命以及K他命。圖／海巡署偵防分署新竹查緝隊提供