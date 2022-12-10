深夜持CO2鎮暴槍對空鳴槍2槍 台南男處罰鍰6千元

陳姓男子11月9日1時許在台南市東區巷弄內持CO2鎮暴槍對空嗆槍2槍，引發住戶的恐慌，報警處理，警方循線找到人，查扣該把玩具槍，但因其外觀上難辨真偽，被依違反社會秩序維護法送辦，法官認他無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞，處罰鍰6千元。

警方調閱附近監視器後鎖定陳男，循線找到他，查扣該把玩具槍外，附近住戶出面指證，經警詢後，認他無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，違反社會秩序維護法第65條第3款規定，移送法辦。

台南簡易庭認為，依扣案的CO2鎮暴槍照片，外觀上難辨其真偽，且參酌警方查獲陳男開槍地點，並非可攜帶或使用彈丸槍枝的特定室內靶場或戶外練習場，而是不特定多數人可進出的公眾場所。

且陳持槍對空鳴槍2槍，當會引起他人恐慌、畏怖，認他於該時間、地點攜帶CO2鎮暴槍的行為，有使其所處時空產生安全上危害之虞，與社維法相關規定要件相符，自應依法裁處。