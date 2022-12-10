狠男放話「我有兩支槍」要跟警方拚 落網卻發抖泛淚示弱

台中市33歲黃姓男子與前女友發生債務糾紛，談不攏還錢金額和日期，無視保護令效力，多次跟蹤前女友，並在臉書私訊對話時揚言「我有兩支槍，…不怕和警察拚，妳報案也沒用。」女友心生畏懼，在12月7日被跟車時開進派出所報案，彰化警方循線逮捕黃男移送偵辦，彰化地院昨晚裁定聲押。

警方調查，黃男的前女友不堪他疑心病重而分手，兩人又有金錢往來糾紛，經常被跟蹤查看去處，黃男不加理會，11月上旬到12月初4次跟車，其間兩人透過臉書私訊談處理債務的事，前女友表示如果再違反保護令就會報警，黃男回覆「我有兩支槍，…不怕和警察拚，妳報案也沒用。」他的前女友向檢方聲請和取得保護令。

黃男本月7日變本加厲，開車到前女友位在員林市的住處埋伏，見她駕車外出即一路變換車道、急剎，緊追不捨，造成她心生恐懼，車子開到員林市莒光派出所報案。員林警分局成立專案小組和調閱路口監視器，報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦及核發拘票，翌日在台中市沙鹿區逮獲黃男，同車的鄭姓等3名嫌犯一併落網，警方在黃男車內查獲一把空氣槍和及海洛因等毒品。

揚言要「不怕和警方拚」的黃男在警詢時，被告知涉犯家庭暴力防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法恐嚇罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪，嚇得瑟瑟發抖、眼光泛淚，講不出話來，跟臉書上放話兇狠行徑判若兩人。警方移送黃男，彰化地檢署檢察官偵訊後聲押已獲准。

員林警分局分局長楊志傑表示，將繼續追查黃男的槍枝及毒品來源，保護民眾生命財產與安全，而且跟蹤騷擾防制法今（111）年6月1日施行，民眾有任何糾紛應循正當管道處理，如想藉由跟蹤騷擾達到恐嚇目的，警方一定依法究辦。

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台中市黃男在警詢後，被警方移送彰化地檢署。圖／民眾提供