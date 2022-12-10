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感情糾紛糾眾談判 北市士林社子橋下大亂鬥2人掛彩10人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子與郭姓女子有感情糾紛，日前相約台北市士林區社子大橋下談判，雙方糾眾助陣，一言不合爆發衝突，釀成雙方各1人掛彩、1輛汽車被砸，警方介入後在車上起獲毒品K他命、棍棒刀械等，全案將涉案10人送辦。

警方調查，22歲蔡男與20歲郭女原是情侶，分手後仍有感情糾紛，先前已在新北市樹林區談判未果，11月27日深夜11時許又相約社子大橋下籃球場談判。

未料，雙方皆糾眾到場，一言不合爆發衝突，女方25歲游姓友人、男方20歲范姓友人分別臉部、四肢挫傷，送醫治療，現場1輛汽車前、後擋風玻璃被砸破。

警方獲報到場時，部分人員已逃離現場，郭女不斷大哭、歇斯底里，員警在毀損車輛內查獲K他命、球棒及刀械，將現場7人帶返偵辦，另通知涉案3人到案，全案10人詢後依聚眾鬥毆、傷害、毀損、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾對於感情糾紛應循正當管道處理，警方不容許暴力犯罪發生，若有不法定將究辦。

警方在遭砸車輛中起獲毒品及棍棒刀械。記者李隆揆／翻攝
警方在遭砸車輛中起獲毒品及棍棒刀械。記者李隆揆／翻攝

毒品 鬥毆 北市

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