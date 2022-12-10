黑幫販毒大台北地區 北市刑大掃黑專責隊掃蕩毒品倉庫

竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售K他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。

台北市刑大偵三隊負責掃蕩毒品及黑幫，日前偵辦案件向上溯源，發現桃園地區疑有幫派份子販毒牟利，嫌犯除販毒外，還設立加工廠，將毒品分裝成小包裝袋，再由小弟出貨給下游，毒品由茶葉袋偽裝。