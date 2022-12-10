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黑幫販毒大台北地區 北市刑大掃黑專責隊掃蕩毒品倉庫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售K他命、安非他命，並在桃園新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。

台北市刑大偵三隊負責掃蕩毒品及黑幫，日前偵辦案件向上溯源，發現桃園地區疑有幫派份子販毒牟利，嫌犯除販毒外，還設立加工廠，將毒品分裝成小包裝袋，再由小弟出貨給下游，毒品由茶葉袋偽裝。

警方日前兵分多路，逮捕彭姓與徐姓男子，在桃園市區以及新北市中和區租屋處，查獲大量安非他命以及k他命，訊後依毒品罪嫌送辦，警方將持續追查其他共犯，向上溯源幕後主嫌及毒品來源。

竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫信堂彭姓（35歲）與徐姓（47歲）成員，組成販毒集團在大台北地區販售愷他命、安非他命，並在桃園、新北地區藏放毒品；台北市刑大掃黑專責隊獲報展開調查，日前迅速逮人，並起獲12.9公斤安毒以及43公斤的愷他命，初估市值約上億元。記者廖炳棋/翻攝

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