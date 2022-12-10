走私加拿大2.4億元大麻花 警追7個月逮幕後竹聯幫分子

新北市陳男缺錢花用，充當人頭走險，涉嫌從加拿大海運家具櫃方式，將122.84公斤大麻花夾藏在各類家具內企圖闖關，蘆洲警方今年4月掌握情資追查數月，於今年9月逮捕陳、林兩嫌扣獲該批毒品，詢後依毒品罪送辦，陳男收押禁見、林無保飭回。11月底再逮捕幕後金主竹聯幫分子賴男，移送聲押獲准。

經調查，今年4月蘆洲警分接獲線報，指稱陳男（39歲、有多項毒品前科）疑似從加拿大透過海運家具櫃方式走私大麻花。蘆洲警布線追查5個月，報請基隆地檢指揮，於今年7月會同北市刑大、基隆警局、刑事局等各單位，果然於某貨櫃中，查扣黑市價格2.4億元台幣的二級毒品大麻花391包（重量122.8公斤）。

警方先按兵不動引蛇出洞，於9月22日貨櫃放行，蘆洲分局、北市警局刑大偵三隊及新北基憲兵隊，於桃園文中路領貨現場埋伏，趁陳男前往領貨之際衝前逮人，當場扣藏毒貨櫃，以及取貨單林男（42歲）一併帶回偵辦。偵詢時，陳嫌一度否認犯行，後才坦承是因缺錢受人所託，才會鋌而走險充當人頭協助運毒。林男則辯稱名字遭人盜用，警詢後依毒品罪嫌移送2嫌法辦，檢察官複訊後，陳男收押禁見，林男無保請回。

警方持續向上溯源，於今年11月21日傍晚，在楊梅梅獅路，將有竹聯幫背景的幕後金主賴男（49歲、多項前科）逮捕，警詢時賴男雖矢口否認，但相關證據指向是由他唆使，依毒品罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

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蘆洲警方破獲以進口家具貨櫃，走私黑市價格2.4億元，共122.84公斤大麻花。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲以進口家具貨櫃，走私黑市價格2.4億元，共122.84公斤大麻花。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲以進口家具貨櫃，走私黑市價格2.4億元，共122.84公斤大麻花。記者曾伯愷／翻攝

陳嫌將走私毒品夾藏在家具內，被蘆洲警方破獲。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲以進口家具貨櫃，走私黑市價格2.4億元，共122.84公斤大麻花。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲以進口家具貨櫃，走私黑市價格2.4億元，共122.84公斤大麻花。記者曾伯愷／翻攝