學甲88槍擊案後 台南警威力掃蕩槍毒、色情

台南學甲88槍擊案震撼全國，市警二分局昨晚實施威力掃蕩專案勤務，動員大批警力在轄區KTV、酒店及按摩養生館等掃蕩臨檢，除查獲陳男涉販賣毒品，起出改造手槍及安非他命外，在養生館查獲穿著清涼服裝的女侍為男客從事色情按摩及在KTV內拉K男女等，警詢後依法送辦。

市警二分局調查，日前在毒品溯源中發現30歲陳男涉販賣毒品，經多日跟監，掌握他平日活動狀況後，昨天下午由南門所與偵查隊員警前往其永康區住處埋伏，趁他欲外出取車，毫無心理防備下，在停車場一湧而上，將他控制。

隨後，在他的住處內查獲發現改造手槍1把、安非他命3包、重11.17公克、電子磅秤2台、折疊刀1把等證物，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

此外，行政組下午在觀亭街某養生館，當場查獲身著清涼服裝的女侍，以50分鐘、1700元為男客從事色情按摩，店家則抽取700元媒介營利。

警方入內後，當場查扣潤滑液、保險套等證物，並將40歲林姓負責人、35歲郭姓櫃台及40歲吳姓男客、32歲劉姓女服務生等帶回，分別依違反妨害風化罪及社會秩序維護法送辦及裁罰。

同時，專案臨檢時段，員警則在金華路某KTV發現包廂內瀰漫K毒惡臭，經員警仔細盤檢當場發現數支吸食後之毒品K菸，將包廂內4男1女帶回調查，其中徐男等3男尿液檢驗呈現K他命陽性反應，依涉毒品危害防制條例送辦。

警方統計，專案勤務計查獲改造手槍1枝、折疊刀1把、安非他命3包、重11.17公克、吸食K他命3人、妨害風化罪1件4人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪2件2人，成果豐碩。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在陳男住處內查獲發現改造手槍1把、安非他命3包、重11.17公克、電子磅秤2台、折疊刀1把等證物，警詢後依法送辦。圖／讀者提供