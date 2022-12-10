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台中新社公墓棄屍案 9詐團成員涉殺人等罪全被法院收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市新社區第七公墓9日驚傳棄屍命案，檢警查出林姓死者疑捲入詐騙案，遭劉姓、黃姓男子為首的詐騙集團囚禁，並在機房殘忍凌虐致死後才棄屍，台中警方前後陸續逮捕9名嫌犯、1名少年，檢方昨深夜依殺人等罪嫌聲押9名嫌犯，台中地院今裁定全部收押禁見，少年交由少年法庭處理。

中檢調查，全案是因台中北屯區一起詐騙集團，其專門販賣他人帳戶供違法使用，還會打出高薪當誘因吸引被害人上門申辦帳戶再提供，但被害人一上門就慘遭集團帶到特定處所拘禁，或是洗劫強盜，只要反抗或不配合就會慘遭凌虐，以暴力手段取得對方身上戶頭、信用後變賣。

中檢指出，經指揮警方前後拘捕林姓（25歲）、2名劉姓（31歲、20歲）、2名黃姓（20歲、24歲）、江姓（25歲）、周姓（25歲）、蔡姓（21歲）及陳姓（25歲）等一共9名男子，另還有1名楊姓少年，9嫌依殺人、遺棄屍體等罪嫌向法院聲押獲准，少年交由少年法庭處理。

台中市新社第七公墓發生棄屍命案。記者林佩均／攝影
台中市新社第七公墓發生棄屍命案。記者林佩均／攝影

詐騙集團 棄屍 殺人 台中市

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