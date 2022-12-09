影／殺人棄屍公墓嫌犯最小16歲 高大成：無悔意要修法

台中市新社第七公墓驚傳棄屍命案，檢警追查發現，涉案最小為16歲少年。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，凶嫌殺人後公然棄屍公墓為洩憤 ，可能認為剛好而已、死得其所，其中年紀最小為16歲少年，打死人沒有悔意，建議法律要下修16歲成年。

據了解，38歲林姓男子疑似本月6日涉及私吞一筆詐欺款項被帶回北屯區一處機房，過程極力反抗疑遭眾人打死，共有6人涉案，年紀最小為16歲少年。

高大成研判，嫌犯可能因為懷疑林姓男子私吞詐欺款不承認還反抗，打死丟公墓剛好而已，屬於一時情緒上的洩憤，涉案年齡最小的還有16歲少年，一般人不會這樣想，現在法律要下修16歲成年，不然這樣送感化院有進步？他很懷疑，16歲殺人不管三七廿一，你想會反省嗎？