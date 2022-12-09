大麻變蜜糖、糕點 竹市警查獲網路販毒獲利近百萬元

大麻是第二級毒品，檢警掌握羅姓、吳姓男子竟涉嫌利用網路平台販賣大麻加工品，將加工製成蜜糖、巧克力與糕點等，還在社群軟體刊登廣告，吸引青少年族群購買，再透過超商店到店方式寄送，獲利近百萬元。桃園地檢指揮新竹市刑大逮獲2名犯嫌，全案依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢偵辦。

新竹市警察局刑警大隊指出，2名犯嫌涉嫌透過網路販毒，還異想天開將大麻製成糖果、巧克力、糕點等有別於一般態樣後，再以精美外觀包裝掩飾其外觀、氣味，增加毒品隱蔽性，並透過社群軟體與對方交易，大麻加工品價格不一，吸引青少年詢價。

「巧克力400買5送1、太妃糖買5送1」、「燃絲蜜5公克2千元」，2名犯嫌將大麻混入糕點之中，外觀幾乎辨別不出是大麻加工製成，警方事後社群軟體截圖發現，有青少年私訊詢問「蜜直接口服嗎？還是拿來配甜點」，犯嫌回應直接「沖水就能喝了」。

桃園地方檢察署珍股檢察官徐銘韡日前指揮新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊，持搜索票在高雄市田寮區、桃園市大溪區分別查獲羅、吳2嫌涉嫌於網路平台販賣二級毒品大麻之加工品，警方也當場查扣犯嫌手機內製作大麻食譜、大麻糕點模具。

警方也查出，犯嫌利用社群軟體刊登販毒廣告，吸引青少年族群購買，並將毒品以超商店到店方式寄送，短短3個月竟靠上述手法獲利新台幣近百萬元。

新竹市刑大大隊長賴耀宗說，查緝毒品犯罪是政府治安重點，近年來第二級毒品大麻的製造、運輸、販賣犯罪手法產生變化，犯罪集團為獲取龐大不法利益，千方百計設法增加犯罪行為的隱蔽性，檢警將持續強化查緝量能，遏止毒品流入市面造成危害。

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