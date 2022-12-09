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新社公墓男棄屍頭、背非致命傷 檢方懷疑遭虐許久慘死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林男的爸爸、姊姊今天到殯儀館陪同相驗。記者曾健祐／攝影
林男的爸爸、姊姊今天到殯儀館陪同相驗。記者曾健祐／攝影
台中林姓男子疑涉入詐騙案遭虐死昨被棄屍在新社區第7公墓樹叢，檢警獲報已經逮捕林姓主嫌，及一同搬運棄屍的劉姓、楊姓及黃姓等3名同夥，懷疑林男遭眾人持圓鍬打死後丟棄偏僻公墓，檢方今上午相驗發現，林頭、背部多處傷勢，但均非致命傷，懷疑遭凌虐多時致死，依殺人罪偵辦中。

台中地檢署昨獲報指派重大專組檢察官陳宜君指揮偵辦，今天上午相驗、解剖，初步發現林男包括頭部、背部都有多處鈍器傷，但單從外觀傷勢難以判定有致命傷。

檢警也不排除林可能生前遭凌虐多時，造成體內出血、臟器受損才致死，今已同時採集相關檢體送交法醫研究所，確切死因仍待進一步釐清。

林男的爸爸、姊姊今天上午也赴台中殯儀館陪同相驗，家屬低調並未多談，僅稱和林很久沒聯絡，僅依稀聽過他有買賣車輛工作，有無涉入詐騙案並不清楚。

檢察官、法醫到殯儀館相驗。記者曾健祐／攝影
檢察官、法醫到殯儀館相驗。記者曾健祐／攝影

棄屍

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