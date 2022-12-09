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水電工被查獲持槍還暗槓 警追同夥緝獲空氣狙擊槍
高市李姓水電工擁槍自重，因槍砲案遭通緝，今年6月間被警方查獲，持有1把改造槍，入監服刑後，警懷疑李仍暗槓槍械、交代不清，經借提後，查出他將槍械寄放給工地的陳姓同事，前天前往南投逮獲陳男，起出空氣狙擊槍。
三民二警分局警方今年6月查獲從事水電工的李姓男子，涉嫌改造槍械案，除現場查扣1把改造槍外，還有改槍工具，警方懷疑李改造其他槍械有外流情況，於是組專案小組持續追查槍枝流向。
警方調閱相關資料分析，並借提因槍砲案被通緝已入監服刑的李男，鎖定曾和李男在同一工地工作，交往密切且同樣是水電工的48歲陳姓男子疑藏有槍械。
警方前天傍晚持搜索票，直搗陳男位於南投縣水里鄉的住所搜索，當場查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等物，經檢視槍枝結構完整，威力強大，將送刑事警察局鑑驗，將待鑑驗結果後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將陳送辦。
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