快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水電工被查獲持槍還暗槓 警追同夥緝獲空氣狙擊槍　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓水電工擁槍自重，因槍砲案遭通緝，今年6月間被警方查獲，持有1把改造槍，入監服刑後，警懷疑李仍暗槓槍械、交代不清，經借提後，查出他將槍械寄放給工地的陳姓同事，前天前往南投逮獲陳男，起出空氣狙擊槍。

三民二警分局警方今年6月查獲從事水電工的李姓男子，涉嫌改造槍械案，除現場查扣1把改造槍外，還有改槍工具，警方懷疑李改造其他槍械有外流情況，於是組專案小組持續追查槍枝流向。

警方調閱相關資料分析，並借提因槍砲案被通緝已入監服刑的李男，鎖定曾和李男在同一工地工作，交往密切且同樣是水電工的48歲陳姓男子疑藏有槍械。

警方前天傍晚持搜索票，直搗陳男位於南投縣水里鄉的住所搜索，當場查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等物，經檢視槍枝結構完整，威力強大，將送刑事警察局鑑驗，將待鑑驗結果後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將陳送辦。

三民二警分局警方在陳男位於南投住處，搜出AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等物。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在陳男位於南投住處，搜出AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等物。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在陳男位於南投住處，當場查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把，經檢視槍枝結構完整，威力強大，將送刑事警察局鑑驗。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在陳男位於南投住處，當場查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把，經檢視槍枝結構完整，威力強大，將送刑事警察局鑑驗。記者石秀華／翻攝
高雄李姓水電工被警方查獲持改造槍還暗槓，警方追同夥，在南投緝獲空氣狙擊槍及鉛彈5盒等物。記者石秀華／翻攝
高雄李姓水電工被警方查獲持改造槍還暗槓，警方追同夥，在南投緝獲空氣狙擊槍及鉛彈5盒等物。記者石秀華／翻攝

槍枝

延伸閱讀

嫌犯已入獄…警仍追槍不懈 堆疊如山報廢車內搜出槍械

高雄又傳槍響！楠梓警追通緝犯還遭攻擊 連開32槍逮3人

影／桃警破地下兵工廠火力驚人 3嫌開車撞警槍上膛壓制

軍備局怨國造狙擊槍好過英國卻驗不過 陸軍堅持不放水

相關新聞

台中新社公墓棄屍案 9詐團成員涉殺人等罪全被法院收押

台中市新社區第七公墓9日驚傳棄屍命案，檢警查出林姓死者疑捲入詐騙案，遭劉姓、黃姓男子為首的詐騙集團囚禁，並在機房殘忍凌虐...

賣存簿給詐團 遭虐死棄屍公墓

38歲的林姓貨運司機缺錢，販售存簿給詐團，卻遭囚禁輪流毆打致死，遺體被棉被包裹棄屍台中新社第七公墓；檢警循線逮捕林嫌為首...

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

台中市新社區第七公墓9日驚傳棄屍命案，檢警查出林姓死者疑捲入詐騙案，遭劉姓、黃姓男子為首的詐騙集團囚禁，並在機房殘忍凌虐...

汐止公寓氣爆致2名消防員受傷 侯友宜：盡最大努力照顧他們

新北市汐止區環河路一處公寓今天下午發生糾紛，房客因情緒激動引爆瓦斯桶，造成2名消防員燒燙傷及骨折，房客已死亡。新北市長侯...

影／汐止公寓氣爆房客疑當場炸死 現場凌亂警消搜尋中

新北市汐止區環河路一棟公寓2樓今天傍晚發生瓦斯氣爆，氣爆現場滿目瘡痍，還造成兩名消防員遭玻璃割傷送醫，房客季姓男子當時人...

影／汐止公寓驚傳氣爆陷火海 2消防員遭割傷搶救中

新北市汐止區環河路公寓今天傍晚發生瓦斯氣爆，兩名消防員遭玻璃割傷送醫，現場火勢猛烈搶救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。