水電工被查獲持槍還暗槓 警追同夥緝獲空氣狙擊槍　

高市李姓水電工擁槍自重，因槍砲案遭通緝，今年6月間被警方查獲，持有1把改造槍，入監服刑後，警懷疑李仍暗槓槍械、交代不清，經借提後，查出他將槍械寄放給工地的陳姓同事，前天前往南投逮獲陳男，起出空氣狙擊槍。

三民二警分局警方今年6月查獲從事水電工的李姓男子，涉嫌改造槍械案，除現場查扣1把改造槍外，還有改槍工具，警方懷疑李改造其他槍械有外流情況，於是組專案小組持續追查槍枝流向。

警方調閱相關資料分析，並借提因槍砲案被通緝已入監服刑的李男，鎖定曾和李男在同一工地工作，交往密切且同樣是水電工的48歲陳姓男子疑藏有槍械。